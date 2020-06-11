فيديو.. الفنانة السورية رويدا عطية تجرى وراء ابنها بشنطة الإسعافات

علاقات و مجتمع

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نشرت الفنانة السورية رويدا عطية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لنجلها "زين"، من داخل منزلها، حيث ظهر وهو يسير في المنزل باتجاه الباب.

وعلقت الفنانة السورية على مقطع الفيديو قائله: "شوي شوي يا ماما، كيف حالكن يا محجورين، زهقانين أو طفشانين، أنا والحمد لله مقضيتا ركض وراه مع شنطة الإسعافات الأولية بعد كل وقعة، الله يحميه يارب ويحمي كل ولاد العالم".

أغنية "حدا تاني"، هي آخر أعمال رويدا عطية والتي طرحتها مؤخرا، وهي من كلمات على المولى، ألحان فضل سليمان، توزيع إيليا ناستا وإنتاج "المولى بروداكشن" و"اربو"، وإشراف سمير المولى.