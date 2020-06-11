حلم بها بعد 5 أشهر من وفاتها.. حسام داغر يوجه رسالة لوالدته: الفراق مر

علاقات و مجتمع

صدمة كبيرة مر بها الفنان حسام داغر، عقب وفاة والدته، التي رحلت قبل أشهر، ما جعله يتمنى زيارتها له في منامه، ليتحقق حلمه، كونه كان متعلقًا بها لدرجة كبيرة حيث شاركته أهم التفاصيل في حياته، بحسب ما ذكر حينها.

وشارك الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، صورة جمعته بوالدته وأرفق تعليقًا عليها بالحلم الذي زارته به في منامه شارحًا تفاصيله.

وقال الفنان خلال منشوره، "حلمت بماما، كنت بصور في فيلم ولوكيشن كله بحر وميناء وهي معايا وأخواتي وبعدين جيه زي نور من السما كده ونزل طلع زي طيارة عجيبه وكنت جمب اللوكيشن وطلع ده جزء من تصوير، وأنا مكنتش أعرف كنت خايف وخفت عليها طلعت أجري خدتها من إيدها وبقيت بمد وأقولها لازم تستخبي هنا ومكنتش لاقي أخواتي، المهم دخلتها زي أوضة كده قدام الباب".

وتابع مضيفًا، "رجعت أبص علي لوكيشن لقيته حاجة كأنه فيلم عالمي حاجات مهولة قولت لازم أصور قعدت أدور على موبيلي طلعته وأنا بصور اللوكيشن، افتكرت ماما قلت أروح اتصور معاها رحت ملقتهاش قعدت أسال الناس محدش رد فجأة خدت بالي إنها ماتت أصلا ".

وبحسرة وألم تابع الفنان، "لقيت نفسي بعيط في الحلم دموع سخنة صحيت لقيت الدموع في وشي و دلوقتي عيطت تاني أهو، الفراق مر ومهما حاولت أشغل نفسي طول الوقت مش قادر، صحيت أدور على آخر صورة اتصورناها سوا، أه لو كنت أعرف أنها آخر صورة".

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مواقف جمعت بين حسام داغر ووالدته

عيد ميلاد

مجموعة من الصور المختلفة التي جمعت بين الفنان حسام داغر والدته، ليهنئها بعيد ميلادها، بكلمات عبرت عن حبه لها: "كل سنة وأنتي معانا.. كل سنة وأنتي راضية عننا وبتمنى رضاكي.. كل سنة وأنتي الأم والأب والصديقة".

تكريم

وأثناء تكريم الفنان حسام داغر من الدكتور إسماعيل عبدالغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، في الأكاديمية، تواجدت والدة الفنان لمشاركة نجلها لحظات التكريم.

وشارك الفنان حسام داغر، متابعيه، عبر حسابه على "إنستجرام"، صورا من تكريمه بالأكاديمية بمشاركة والدته.

الحج

ومن المواقف التي جمعت بين الفنان حسام داغر ووالدته، أداؤهما لمناسك الحج سويًا، إذ نشر صورا تجمعها داخل الطائرة، ومن أمام قبر النبي، معلقًا عليها: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات.. أتوجه الآن إلى الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج مع والدتي التي أنعم الله عليا بنعمة خدمتها في رحلة الحج".

واختتم "داغر" حديثه بقوله: "وأني أطلب السماح والمغفرة من الجميع على أي أذى سببته لأحد وأشهد الله أني سامحت الجميع وقلبي صافي.. دعواتكم ولن أنساكم في الدعاء".

وفاة والدة حسام داغر

وفي يناير الماضي، أعلن المخرج أحمد داغر، شقيق الفنان حسام داغر، وفاة والدتهما، داخل أحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية، تعرضت لها مؤخرًا.

وكتب أحمد داغر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أمي ماتت وسابتني"، ولم يتحدد موعد الجنازة والعزاء بعد.