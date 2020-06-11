"قولي ما شاء الله".. سمية الخشاب تحرج متابعة بسبب خوفها من الحسد

لايف ستايل

شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بجلسة تصوير قديمة لها بإطلالة صيفية، وسط تفاعلها مع تعليقات جمهورها.

وظهرت "سمية" بأزياء فضفاضة تجمع بين الأبيض والأزرق، مع تسريحة شعر انسيابية ومكياج هادئ، خلال تواجدها على أحد الشاطيء، معلقة بأكثر من هاشتاج، وهم: "سمية الخشاب" و"مصر" و"أجازة" و"بحر"، مع إرفاق إيموشن "خرزة زرقا" و"قلب" و"علم مصر".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بما يزيد على 12 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات التي حرصت الفنانة على الرد على بعضهم.

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وعلقت إحدى المتابعات على صور الفنانة: "ممكن تنزلي لينا روتين شعرك وبشرتك"، لترد عليها "سمية": "هعمل كده في فيديوهات جاية"، فيما دونت آخرى: "جمال وما باين عليكي العمر.. كنت أشوفك بالحاج متولي وأنا عمري 8 سنوات، ودلوقتي كبرت وكإن أنت بقتي بعمري أو أصغر، أمنيتي أبقى مثلك، محافظة على جمالي ورشاقتي وأنوثتي"، لتعقب الفنانة: "نسيتي تقولي ما شاء الله".

يشار إلى أن جلسة التصوير، تم التقاطها خلال تصوير الفنانة أغنية "قلبي يا ناس" في سهل حشيش، أثناء فترة زواجها بالمطرب أحمد سعد، وقبل انفصالها عنه.