اكسسوارات عروس 2020رائجة جداً

اغتنت مجموعات موسم ربيع وصيف 2020بتشكيلة كبيرة من أجمل تصاميم الإكسسوارات التي أكملت الأزياء بطريقة مثالية، وهي بالتأكيد ستكمل إطلالاتك بأرقى أسلوب في مختلف المناسبات.

لفتنا بشكل أساسي عدد من الصيحات الخاصة بالإكسسوارات والتي تعتبر خياراً مميّزاً لعروس صيف 2020تتألق بها في مرحلة ما بعد الزواج أو في رحلة شهر العسل. ومن هذه الصيحات نذكر الإكسسوارات المزيّنة بالورود والتي بدت غاية في الأنوثة والأناقة، وحقائب الخصر والتي على ما يبدو تحتل صدارة صيحات الإكسسوارات هذا الموسم، وهي عملية ورفيق مثالي في الرحلات والسفر.

اكسسوارات عروس من البلاستيك الشفاف

في حال كنت تبحثين عن تصاميم إكسسوارات مميزة ذات طابع عصري تكملين بها أناقتك الشبابية في رحلاتك الصيفية مع زوجك أو في مختلف المشاوير اليومية، ننصحك أن تختاري الإكسسوارات المصنوعة من البلاستيك والتي سيطرت على منصّات العروض هذا الموسم. شاهدنا منها الموديلات الكاجوال والرسمية على الأحذية وحقائب اليد والنظارات الشمسية وإكسسوارات الرأس وغيرها.

وهذه الموضة إلى جانب كونها توحي بالعصرية، فهي تحمل أيضاً لمسات من الأناقة ولا سيما إن أتقنت تنسيقها.

اكسسوارات عروس باللون الأبيض النقي

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تنوّعت ألوان الإكسسوارات المصنوعة من البلاستيك بين الشفاف بشكل أساسي، إلى جانب بعض الدرجات الإكسسوارات البيضاء كانت إحدى أبرز الصيحات على منصّات العروض لموسم ربيع وصيف 2020وهي توحي بالكثير من الأناقة والعصرية في آن واحد. وقد شاهدناها بدرجة الأبيض الناصع أو الأبيض السكري، وهي مثالية للعروس حيث أنها تبقيها في أجواء الزفاف والفرح لفترة طويلة، ولاسيما كما يسهل تنسيقها مع مختلف الإطلالات. زيّن اللون الأبيض بدرجاته النقيّة حقائب اليد والمجوهرات والأحذية... جاء منفرداً في بعض الأحيان وممزوجاً مع درجات معدنية من الذهبي والفضي أحياناً أخرى.

نسّقي الإكسسوارات البيضاء مع ألوان الباستيل الهادئة لإطلالة أنثوية ناعمة. أو مع اللون الأسود لإطلالة مونوكروم مواكبة للموضة، أو مع لوك كامل باللون الأبيض لتحصلي على إطلالة عصرية وشابة.

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