إطلاق مجموعة عطور ومستحضرات تجميل Dior عبر الإنترنت

معرض جديد للعطور ومستحضرات التجميل من DIOR

تُطلق DIOR عبر الإنترنت منصّة مخصّصة للعطور، المكياج ومستحضرات العناية بالبشرة، تقدّم انغماساً رقميّاً في عالم DIOR.

استكشاف، اكتشاف وتسوّق لأحدث المنتجات التي تم إطلاقها من المنزل لكلّ العملاء المقيمين في الإمارات العربية المتحدة.

استلام المشتريات ضمن مهلة تتراوح ما بين يومين وخمسة أيّام عمل مع خدمة شحن مجّانية لكلّ الطلبيات.

عطور DIOR

"أصبحت عطاراً لكي أتمكّن من رؤية كافة فساتيني تنبثق من قارورة العطر بمجرّد فتحها، ولكي أحيط النساء اللواتي يرتدينَ تصاميمي بعطر الرغبة الفوّاحة." "كريستيان ديور"

منذ أن ابتكر CHRISTIAN DIOR عطر MISS DIOR في العام 1947 ليترافق مع إطلاق علامته التجارية الخاصة بالتصاميم المترفة، تركت عطور DIOR بصمتها وذلك بفضل نطاق تأثيرها واعتمادها للمواد الفاخرة. منذ عام 2006، وبعد أكثر من 60 عاماً من ابتكاره، لا يزال FRANÇOIS DEMACHY، العطّار-المبتكر لدى DIOR يتابع هذه المسيرة بجرأة وشغف.

مكياج DIOR



"اللون يفرض التجديد. لمسة من الألوان قد تكون كافية لتغيير إطلالتك." CHRISTIAN DIOR

ضمن فيض من الألوان، يقدّم DIOR MAKEUP ابتكاراته الجديدة والمنتجات النجمة الأخرى التي ابتكرهاPETER PHILIPS، المدير الفني للإبداع والصورة لدى DIOR MAKEUP، والمستوحاة من الإبداع الفائق المنبثق من وراء الكواليس خلال عروض أزياء DIOR. هذه الإطلالات الموسميّة تمنح النساء صيحات الألوان الأكثر حداثةً وهي تزخر بالمنتجات المبتكرة الجديدة.

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مستحضرات العناية بالبشرة من DIOR

"أدركَت النساء، من خلال حدسهنّ الداخليّ، أنّني لم أحلم بأن أجعلهنّ أكثر جمالاً فحسب، بل أكثر سعادةً أيضاً." CHRISTIAN DIOR

هذه هي الفرصة المثاليّة لاختبار روعة مستحضرات العناية بالبشرة من DIOR، التي تتميّز بالمكوّنات النشطة من حدائق DIOR، بالإضافة إلى اكتشاف التركيبات الفائقة الحسّية التي ابتكرها خبراء تركيب المستحضرات لدى DIOR.



MAISON CHRISTIAN DIOR

حوّلي منزلك إلى ملاذ مريح ودافئ من خلال خلق شعور حميمي. تدعوكم MAISON CHRISTIAN DIOR للمنتجات الخاصة بفنّ الحياة للاستمتاع بتصميم داخلي مسالم، معطّر بعطور تعكس شخصيّتكم بشكل مثالي. لها، له، لك؛ هذه المجموعة المؤلفة من 22 عطراً تلوّنها مشاعر الاكتشاف، الحبّ والمشاركة. أشبعي منزلك بالروح العطرية الحقيقيّة للرفاهيّة، مع عطور، شموع، صابون وكريمات.

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