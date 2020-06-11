الحناء وفوائدها لشعر صحي وجميل

لا يكتمل جمال أي امرأة أبداً دون الحصول على شعر قوي وجذاب. على الرغم من توافر مستحضرات العناية بالشعر المختلفة والعلاجات المبتكرة، إلا أن للوصفات الطبيعية والمتوارثة منذ القدم الصدارة دائماً. من أهم المكونات الأساسية للعناية الصحيحة بالشعر هي الحناء وهنا بعضها



1- صبغة طبيعية للشعر

تتميز الحناء بصبغاتها القوية، فقد استخدمتها النساء منذ قرون لتغطية الشعر الأبيض وتجنب الشيب المبكر. قد يكون لونها البرتقالي المزعج هو أبرز آثارها الجانبية، لكن هناك العديد من المكونات الأخرى والتي يمكنكِ الاستعانة بها للحصول على لون مثالي بدرجتك المفضلة لصبغة الشعر عند خلطها مع مسحوق الحناء.

2- التخلص من قشرة الرأس

قشرة الرأس مشكلة شائعة بين نسبة كبيرة من النساء والرجال تنتج نتيجة لتراكم الفطريات والجراثيم على فروة الرأس، مما يتسبب في ظهور قشور بيضاء مزعجة . تتميز الحناء بخواصها المضادة للفطريات، مما يساعد على مكافحة الفطريات المسببة لقشرة الرأس ومنع تراكمها. كما تساعد كذلك على التخلص من حكة الرأس المصاحبة للقشرة.

3- تحفيز نمو الشعر

يمكنكِ استخدام ماسك الحناء بشكل أسبوعي لتحفيز نمو الشعر، فتساعد على تقوية بصيلات الشعر وتقليل تساقطه. فإذا كنتِ ترغبين في الحصول على شعر صحي أكثر كثافة، فإن الحناء هي الحل الأول.

4- بديل صحي للشامبو

هل تعلمين أنه بمجرد استخدام ماسك الحناء على الشعر فلن تحتاجين لاستخدام الشامبو لتنظيف الشعر وفروة الرأس بعدها؟ فقط احرصي على عدم استخدام الشامبو على الشعر قبل استخدام الحناء بمدة لا تقل عن 12 ساعة. فتساعد الحناء على تنظيف فروة الرأس جيداً مع التخلص من الرواسب والإفرازات الدهنية الزائدة.

5- ترطيب الشعر

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تماماً كما تعمل على تنظيف فروة الرأس، تساعد الحناء كذلك على ترطيب فروة الرأس وخصلات الشعر. فتعمل كبديل صحي لبلسم الشعر، كما تساعد كذلك على ضبط مستويات حموضة الجلدpH، مما يعمل على حماية فروة الرأس من الجفاف الشديد.

6- استعادة اللمعان الطبيعي لشعرك

الحناء هي علاج شامل لكافة مشكلات الشعر، مما يعيد إلى شعرك رونقه وحيويته سريعاً. للحصول على شعر لامع، لستِ في حاجة لاستخدام أنواع السيروم باهظة الثمن، لكن استبدليها باستخدام منقوع الحناء مع زيت الخردل وتمتعي بشعر قوي ولامع.

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