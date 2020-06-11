احمي شعرك من التغيرات الموسمية

مع تغيير الفصول خاصة في الشتاء يتعرض الشعر إلى الإجهاد والتلف، كما أن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة قد يلحق الضرر بالشعر حيث يقلل الميلانين، من خلال هذا المقال سنقدم لك بعص الخطوات البسيطة لمساعدتك في الحصول على شعر صحي وقوي بغض النظر عن التغيرات الموسمية.

درجات الحرارة المتغيرة

بشكل عام في الشتاء يكون الطقس دافئا في المنزل وبارداً في الخارج مما يترك الشعر باهتا وجافا وصعب التسريح. لذلك استخدمي شامبو غنيا بخلاصة الفواكه أو الأعشاب الطبيعية، فهذه الأنواع تحافظ على الشعر رطباً ولا تضرّه مقارنة بتلك المحتوية على المواد الكيماوية أو الألوان الصناعية، ولا تنسي عمل قناع مرطب مع السيريوم المغذي حتى تحافظي على صحة الشعر. طبقي ذلك مرة واحدة في الأسبوع وركزي على أطراف الشعر الجافة.

الرياح العاصفة

الجو العاصف له تأثير على خصل الشعر فهو يؤدي إلى تشابكه وإتلافه. لذلك اعتمدي تسريحة الكعكة الأنيقة، وارتداء قبعة واسعة على الشعر طوال فترة التواجد في الشارع، لحمايته قدر الإمكان من الأتربة والهواء المُحمل بالتراب.

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الجو الممطر

من الخطأ أن تقومي بتسريح الشعر، ثم الخروج في المطر، حيث تتسبب الأمطار لشعرك بالتلف والخشونة والتجعد، إذ يحمل المطر مواد كيميائية وحمضيات وملوثات الهواء والغبار. قومي بتدليك فروة الرأس به مع استخدام الزيوت الغنية بالعناصر الغذائية لتقوية جذور الشعر.

يزداد تساقط الشعر مع دخول فصل الشتاء، وذلك نتيجة التعرض للهواء الجاف الحار والذي يعمل على امتصاص الرطوبة من فروة الرأس، كما يجعلها جافة، مما يسبب التلف والتساقط ويزيد من الإصابة بقشرة الشعر، لذلك ينصح دائما بالاهتمام بصحة الشعر في فصل الشتاء لوقايته من التساقط والتلف مع الإكثار من تناول الفيتامينات، أو تناول الخضراوات والفواكه الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تعزز صحة الشعر وتحميه من التساقط والتلف. ولا تنسي الإكثار من شرب المياه، فهى من أفضل الطرق الطبيعية للوقاية من تساقط الشعر والحفاظ على صحته ورطوبته ووقايته من الجفاف

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