القاهرة – لايف ستايل تقدم "ستيف مادن" أجمل تصاميم الأحذية الرجالية الفاخرة والتي تضم مجموعة واسعة تلائم جميع الأذواق. تجمع هذه التشكيلة بين الستايلات الرسمية الأنيقة وبين العصرية المميزة والمواكبة لصيحات الموضة. تتميز هذه الأحذية بألوانها الهادئة والمتناقضة وبزخارفها الفريدة والتي سترون من خلالها تصاميم مزينة بجلد الأفعى وتلك المزودة بأحجار براقة مما يجعلها قطعة استثنائية في خزانة كل رجل. تناسب مجموعة "ستيف مادن" للأحذية الرجالية الملابس الرسمية وغير الرسمية ويمكنكم من خلالها تنسيق إطلالات متميزة تلفت الأنظار. قد يهمك ايضا: نصائح لاختيار ظلال الأزياء حسب لون الحذاء الخاص بك اتجاهات أحذية تمنح فساتينك الأناقة في صيف 2020

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أحذية رجالية بتصاميم استثنائية من "ستيف مادن" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.