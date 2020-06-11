سربينتي فور أيفر من بولغري القلب وما يهوى

ما تتمناه الأفعى، الأفعى تحصل عليه..! ، ها هي مبتكرات مجموعة "سربينتي فور أيفر Serpenti Forever" الأيقونية، الأحب إلى قلب بولغري، تلقي بتعويذات سحرها، بشكل مجموعة مصغّرة مميّزة،

وبعد أن تزينت بطيف من الألوان المستوحاة من الأحجار الكريمة، تأتي هذه المجموعة لتجسد أوجه الحب وأشكاله، على اختلافها، بثلاثة ألوان رومانسية حالمة احتضنت مواد رائعة، تبدأ بجلد العجل الكلاسيكي ولا تنتهي إلا بجلد الكارونغ Karung الفاخر المصقول معدنيًا: فجاء العقيق الأبيض White Agate ليلخص معالم الحب المثالي النقي؛ وبلونها الوردي عبّرت الزهرة الفرنسيةRosa di Francia عن الحب المفعم بمشاعر الحنان الرقيقة؛ وترددت خفقات الحب الجارف بعواطفه المشبوبة بفضل قوة وحيوية حجر اليشب (الجاسبر Jasper) القرمزي اللون.

وكما تراه بولغري، يأتي بكل المواصفات والمقاييس: فهو يبدأ بنموذج رومانسي جديد كليّا لحقيبة سربينتي فور أيفر التي تتقاطع مع الجسم (كروس بودي cross-body) مع مقبض علوي مصنوعة من جلد العجل ومزدانة بحلية على شكل قلب تلتف حولها أفعى تضج بالإثارة الحسية. وتتميز بتعويذة السحر ذاتها حقيبة سربينتي ميكرو دايموند بلاست Serpenti Micro Diamond Blast، التحفة المبتكرة الأحدث التي ألحقت بعائلة "أفعى" بولغري، والتي تزينت بالمثل بقلادة شبيهة بقطعة من الماس؛ هذه الحقيبة متوفرة بـ "توليفتين" لونيتين مختلفتين. وسواء حملتها الأنثى بشكل يتقاطع مع جسمها، أو على كتفها، أو كحقيبة حزام فائقة الأناقة تلتف حول خصرها، فإن هذه "الجوهرة" الصغيرة خير مثال لما يمكن للمرأة حمله من لمسات الجاذبية العاطفية، أينما كانت، وفي أي وقت من أوقات السنة.

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