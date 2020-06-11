تألقي بأجمل ألوان الربيع

القاهرة - لايف ستايل
إطلالتنا اليوم تجعلك تنطلقي بأجمل الألوان المبهجة و الزاهية و الراقية ، لقد جمعت لك تشكيلة متنوعة من الأزياء الجديدة الملائمة لفصل الربيع و الصيف لعام 2020
إن ما يميز هذا الموسم أن جميع درجات الألوان الهادئة و الزاهية يمكنك ارتدائها فإن هذا العام ألوان الطبيعة هي أحدث اتجاهات الموضة ، لذلك لا تقيدي نفسك بألوان محددة و اطلقي لخيالك العنان و ارتدي الألوان التي تفضليها و الأقرب إلى قلبك و قومي بتنسيقها بأسلوب مميز و ألوان تتماشى معها .
في هذه المجموعة من الموديلات و الأفكار التي أقدمها لك لإطلالة اليوم سوف تلاحظي أنها تحتوي على أنماط مختلفة من الفستان القصير إلى البلوزة و الكارديجان و الشميز تم تنسيقهم بأفكار عملية تجعل كل قطعة من الملابس ستايل رائع جداً تتمني ارتدائه حقاً .
الآن افتحي خزانتك و ابحثي عن أزيائك التي لم ترتديها اعتقاداً منك بأنها غير صالحة ، قومي بإضافة قطعة أخرى مثل بوليرو جديد أو جاكيت أو بنطلون مع إضافة قطعة من الاكسسوارات و تألقي بإطلالة متجددة لن تشعري أبداً بأنها قديمة .
على هذا الأسلوب يمكنك تنسيق العديد من قطع ملابسك الموجودة لديك من الموسم الماضي ، استعيني بها و جدديها بذكاء و ذوق بما يتماشى مع أنماط هذا العام .
فيما يلي مجموعة متنوعة من أزياء الربيع و الصيف لعام 2020التي تم تنسيقها بأسلوب مودرن عصري و أنيق ، نقترحها عليكم لتستوحي منها إطلالات متنوعة لليوم ، أتمنى أن تجربيها و غيري الأسلوب التقليدي و تألقي بستايل مودرن عملي و بسيط بأقل تكلفة و بأفكار متجددة ، شاهديها معنا و أخبرينا برأيك فيها و بنتيجة تجربتك .
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