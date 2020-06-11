اتجاهات لأزياء يمكنك ارتداؤها خلال أزمة "كورونا"

شهد العالم خلال الأسابيع الماضية تغيرات كبيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، وتغيرت الكثير من الأشياء في حياتنا، بما في ذلك الملابس التي نرتديها عادة، مع فرض العزل الصحي في العديد من دول العالم.

وفيما يلي قائمة بـ 5 اتجاهات أزياء ربيعية لا يزال من الممكن ارتداؤها أثناء البقاء في المنزل



1- الملابس الرياضية

ارتداء الملابس الرياضية طريقة رائعة للشعور بالراحة والأناقة، وتتوفر الملابس الرياضية في مجموعة متنوعة من الألوان والأنماط الرائعة، وتمنحك شعوراً بالراحة، سواء كنت ترغب بالعمل أو الاسترخاء، أو حتى ترغب بممارسة التمارين الرياضية بالفعل.

2- الشباشب

تعتبر الشباشب بأنواعها خياراً مميزاً للحفاظ على الشعور بالدفء والراحة أثناء العمل أومشاهدة التلفزيون في المنزل، وهناك العديد من الخيارات من حيث الأشكال والألوان والرسومات لإضفاء طابع من الأناقة والجمال على ملابسك.

3- ملحقات الشعر

كانت ملحقات الشعر اتجاها مميزاً هذا الموسم، من عصبات الرأس إلى المشابك المزيّنة بالخرز، يمكن اعتبار هذه المحلقات طريقة لطيفة لإضافة لمسة جمالية إضافية إلى ملابسك.

وأثناء الجلوس في المنزل، حاولي استبدال ربطة الشعر المطاطية بربطة أنيقة تضيف عنصراً جذاباً إلى تسريحة شعرك لتخرجي من الروتين اليومي، بالإضافة إلى أنها تحمي شعرك من التجعد.

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4- بيجامة النوم

مثالية للشعور بالراحة أثناء الجلوس في المنزل، وستضمن لك شعوراً بالراحة القصوى، سواء كنت تعمل من المنزل أو تقضي الوقت مع عائلتك.

5- حقائب الظهر

عادت حقائب الظهر إلى عالم الموضة في الموسمين الماضيين، ويمكن استخدامها هذا الربيع كخيار رائع لحمل وتخزين أغراضك، سواء كنت تسير لمسافات طويلة في الجوار لتخفيف الضغط أو للجري في الهواء الطلق.

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