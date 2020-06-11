10 نصائح للشعر لم تسمعي بها من قبل

ظهور الشعر الرمادي أو الأبيض مشكلة تؤرق الكثيرات، ولتجاوز ذلك ننصحك بتجربة مخفي جذور الشعر، يكفي رشه على طول فروة الرأس والانطلاق. هذا السر سيبقى بيننا فهو يخفي بشكل فوري الجذور والشيب. ومن الحيل الجمالية جربي ظلال العيون المات نفس لون شعرك ادمجي اللون جيدا على فروة الرأس بأصبعك ثم ثبتيه بالقليل من الرذاذ المثبت.

اخترنا لك

Color Wow Root Cover Up مستحضر العام الأكثر ابتكاراً في عالم الجمال وفئة أفضل مستحضر لإخفاء الجذور.

للشعر الدهني 2-

إذا كنت تعانين من فروة رأس دهنية وتستخدمين الشامبو الجاف إلا أنك تشعرين أنه يترك شعرك متسخًا، حاولي تطبيقه طيلة الليل واغسلي شعرك صباح اليوم التالي، ليمتص كل الزيت والحصول على شعر ناعم وصحي.

للتخلص من الشعر المتطاير 3-

الكونديشينر الذي لا يشطف بالماء واحد من أهم الحلول لمحاربة مشكلة الشعيرات المكهربة التي تظل متطايرة في الهواء، لأنه يقلل من تشكل الشحنات الكهربائية بين الشعر. استخدميه مع شامبو مكمل من المجموعة نفسها.

للشعر الحساس 4

ابتعدي عن التسريحات التي تضعف الشعر، الجزء السفلي هو الجزء الأكثر تعرضا للتلف، لذلك اعتني به بالخلطات الطبيعية، وابتعدي عن صباغة الشعر قدر الإمكان، وفكري في النوم على غطاء وسادة حريري لتجنب الاحتكاك الزائد.

للتخلص من تشابك الشعر 5

تمشيط الشعر بمشط واسع الأسنان بدءًا من الأطراف وحتى فروة الرأس لتمشيط الشعر بكل سهولة، وهذا يساعد في فك الشعر المتشابك بأسرع وأفضل الطرق قبل تصفيفه.

6 للشعر المجعد

Advertisements

الشعر المجعد هو النوع الأكثر عرضة للجفاف من غيره ؛ لأن التجعدات تمنع فروة الرأس من الاستفادة من الزيوت الطبيعية أو من الترطيب الكامل. إذا كان لديك شعر كثيف، استخدمي غسول الجسم أو مرطبا على الأطراف.

للحصول على شعر مموج

ابدئي عملية عمل التموجات من مؤخرة الرأس. خذي جزءا أفقيا كبيرا من منبت الشعر وحتى أعلى أذنك ثم قسميه إلى أقسام صغيرة.

ضعي المكواة المسطحة بأعلى القسم الصغير (بالقرب من فروة الرأس) ولفي المكواة في الحال إلى 180 درجة، لفي المكواة بكامل طول خصلة الشعر واسحبيه طوال الطريق إلى مؤخر أطراف الشعر بدون الضغط بشدة على المكواة. كلما أبطأت السرعة التي تسحبين بها المكواة المسطحة فوق خصلات الشعر كلما ضاقت تموجات الكيرلي.

خدعة لتجعيد الشعر

الغسيل بشكل يومي هو عدو للشعر المجعد، فبدلاً من غسل الشعر بالشامبو كل يوم، قومي بشطفه تحت الماء الدافئ. ومن أكثر الحيل الجمالية انتشارا في الآونة الأخيرة استخدام عبوة مياه بلاستيكية مقصوصة في الوسط بهدف تشكيل تموجات شعر مثالية.

قومي بقصّ الجزء العلوي من القنينة بواسطة سكين قبل أن تقومي بإجراء شق في منتصف العبوة الكبيرة بما يكفي لاحتواء فوهة مجفف الشعر فيها، ثم يتم إدخال الخصلة داخل الزجاجة وتشغيل المجفف لثوان ثم يخرج الشعر مجعداً وبنفس كفاءة التصفيف المحترف.

قد يهمك أيضا:

فيتامينات أساسية لمنع تساقط الشعر

تقشير البشرة الدهنية وأفضل المنتجات