الروتين المثالي لتعزيز كثافة الشعر من "كريستوف روبين"

القاهرة – لايف ستايل إن كنتِ تعانين من شعرٍ ضعيفٍ وباهتٍ ومتقصّف، ولطالما حلمت بتعزيز كثافته وإعادة الحياة إليه، فإنّ مجموعة Christophe Robin الجديدة لتعزيز كثافة الشعر Volumizing HairCare Range قد طُرحت خصّيصاً لتغيِّر حياتكِ للأبد. تكشف إذاً علامة Christophe Robin لأوّل مرة في المنطقة عن مجموعتها المعزّزة لكثافة الشعر والأكثر مبيعاً في العالم، حيث أنها مكوّنة من طين الغاسول النقي وخلاصات الورد لمنح الشعر حجمه الطبيعيّ وتكثيفه من دون إثقاله. كما تتميّز هذه المجموعة برائحة الورد الناعمة. قد يهمك أيضا: فيتامينات أساسية لمنع تساقط الشعر تقشير البشرة الدهنية وأفضل المنتجات

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