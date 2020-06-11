احذر.. 8 أشياء يجب غسل يديك فورا بعد استخدامها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

غسل اليدين عادة ضرورية للتخلص من الجراثيم والميكروبات، لكنها زادت أهمية بعد تفشي وباء كورونا، وأصبح من أهم توصيات منظمة الصحة العالمية للوقاية من هذا الفيروس.

وهناك مجموعة من الأشياء التي يجب فيها غسل اليدين بعد استخدامها، نذكرها لكم وفق ما نقل موقع "Reader,S Digest".

1- النقود:

النقود من أكثر الأشياء التي يتم لمسها من قبل الكثيرين يوميا، لذلك من الأفضل استخدام بطاقة الخصم أو الائتمان. ولكن في بعض الأحيان تحتاج إلى التعامل من خلال النقود، لذلك يجب غسل يديك في أقرب وقت ممكن، إذ أجرى باحثون دراسة على ورقة من فئة الدولار الأمريكي بمدينة نيويورك، ووجدوا عليها المئات من البكتيريا.

2- مقابض الأبواب:

تقول كاتي بوريس طبيبة أمراض جلدية في المركز الطبي بجامعة كولومبيا، إن غسل اليدين مهم للغاية للحد من انتشار البكتيريا والفيروسات، ولا بد من غسل اليدين في أقرب وقت ممكن بعد لمس حواجز السلالم، أو مقابض الأبواب، لأن هذه الأشياء معرضة للأوساخ والجراثيم والميكروبات، نظرا لتلامسها من قبل الكثير من الأشخاص.

3- قوائم (منيو) المطاعم:

يمكن أن تكون المطاعم من الأماكن التي تتكاثر فيها الجراثيم والميكروبات، والمنيو أسوأ ناقل لتلك الجراثيم، إذ وجد باحثون من جامعة أريزونا الأمريكية أن قوائم (منيو) الطعام الموجودة في المطاعم بها 185 ألف كائن بكتيري، ومن المنطقي أن يتعامل الكثير من الناس معها، حيث لا يمكن تجنب لمسها، لكن ينبغي غسل اليد بعد لمسها.

4- الحيوانات:

لا يغسل الجميع أيديهم بعد لمس الحيوانات الأليفة، لأن الجميع ينظر إليها على أنها صديقة للعائلة، ولكن غسل اليدين بعد اللمس أو التفاعل مع الحيوانات الأليفة أمر ضروري للغاية، لأنها قد تحمل أمراضا مختلفة.

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5- عيادة الطبيب:

يتردد المرضى طوال اليوم على عيادة الطبيب، ولأن معظم الأشياء في عيادة الطبيب تحتوي على الجراثيم أو البكتيريا، خاصة القلم الذي يكتب به الطبيب الوصفة الطبية، إذ يضم 46 ألف جرثومة أكثر من مقعد المرحاض، وهناك أشياء أخرى يجب تجنبها، وهي مسند وذراع الكرسي وغرفة الانتظار ومقابض الأبواب، لذا بعد الخروج من غرفة الطبيب يجب غسل اليدين فورا.

6- شاشات اللمس:

الآن بعد أن حلت التكنولوجيا أصبح من المهم غسل يديك بعد لمس أي شاشات، خاصة الشاشات الموجودة في الأماكن العامة أو مقرات العمل، كما يجب أيضا غسل اليدين بعد لمس شاشة هاتفك، خاصة عند مشاركته مع شخص آخر.

7- ألواح التقطيع وأسفنجة المطبخ:

المطبخ بيئة محملة بالجراثيم، لذلك يجب بعد ملامسة ألواح التقطيع واللحوم النيئة، غسل اليدين جيدا؛ لأنها عرضة للجراثيم والبكتيريا التي تسبب الأمراض.

ووجدت إحدى الدراسات ما يصل إلى 326 نوعا مختلفا من البكتيريا تعيش على إسفنجة المطبخ المستخدمة، لذلك يجب تنظيفها باستمرار والتخلص من الأسفنجة القديمة، وغسل اليدين قبل تحضير الطعام.

8- الأقلام:

على الرغم من أن العديد من الأشخاص يستخدمون هواتفهم أو أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم لتدوين الملاحظات وكتابة القوائم، فأحيانا ما تحتاج إلى استعارة قلم، ووفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن قلم المكتب يحمل عشرة أضعاف الجراثيم الخاصة بمقعد المرحاض، لذلك يجب غسل اليدين جيدا بعد استخدامه.

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