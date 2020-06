هل تتناول كوبا من المياه الغازية يوميا؟.. إليك ما يفعله بالجسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور إبراهيم:

تلحق المياه الغازية العديد من الأضرار بجسم الإنسان، إذ تحتوي على مزيج من السكر والمواد الكيميائية والكربونات، ما يسبب هشاشة العظام وزيادة الوزن والإصابة بالكثير من الأمراض.

وفيما يلي بعض المخاطر التي تُعرّض لها جسمك عند شرب كوب من المياه الغازية يوميًا، بحسب ما نشره موقع "Eat This, Not That".

- زيادة الدهون في الجسم:

من ضمن أكثر الآثار الجانبية الواضحة للمياه الغازية؛ فعند شربك كوب يوميًا من المياه الغازية يزيدك وزنك نحو 7 جرامات من الدهون، إذ يحتوي كوب الصودا على 150 سعرا حراريا أي نحو 130 ألف سعر حراري في السنة.

وأشارت دراسة أمريكية إلى أن الصودا التي تحتوي على شراب الذرة عالي الفركتوز ترتبط ارتباطا وثيقا بالسمنة، وهو عنصر يمتصه الجسم بشكل مختلف عن السكريات الأخرى، ما يؤثر على مستويات الأنسولين والتمثيل الغذائي، ويمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

- الإصابة بمرض السكري:

يؤدي شرب المياه الغازية يوميًا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويرسل البنكرياس إلى الأنسولين لإنتاج الأيض استقبال كل هذه الكمية من السكر؛ فيؤدي إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

- يظهر أعراض الشيخوخة مبكرًا:

وجد باحثون من جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكوـ أن الأشخاص الذين يشربون الصودا يوميًا، تظهر عليهم أعراض الشيخوخة مبكرًا، لأنها تمنع تجدد الخلايا فتظهر أعراض الشخوخة مبكرًا.

Advertisements

- تلف البشرة:

أكد باحثون في جامعة ويسكونسن أن المياه الغازية تسبب انتشار البثور في الوجه؛ لأنها تحتوي على نسبة عالية من السكر فتفسد مستويات الأنسولين الأمر الذي يؤدي إلى تكوين حب الشباب.

- تؤثر على الحمل:

ووفقًا لدراسة أجريت عام 2018، أكدت أن المشروبات الغازية تؤثر على فرصة السيدات في الحمل، وأن كوب في اليوم يجعل نسبة الخصوبة لديها أقل من 25 في المائة.

- تؤثر على عمل الكليتان:

شرب المياه الغازية يوميًا يؤثر على عمل الكليتين، بحسب ما نشرت دراسة أجرتها كلية الطب بجامعة أوساكا في اليابان، حيث أثبت الباحثون أن 8000 مشارك كانت الكلى لديهم تعمل بشكل طبيعي، وانقسموا إلى مجموعة تشرب كوب من المشروبات غازية يوميًا، والمجموعة الأخرى لا تشرب، ةاتضح أن الرئة تعمل بشكل طبيعي لدى الذين امتنعوا عن شرب الصودا.

- التعرض للنوبة القلبية:

قالت دراسة أمريكية إن تناول كوب من المياه الغازية يوميًا، يزيد من خطر الإصابة بأزمة قلبية بنسبة 20٪، بسبب الصودا، كما أن المشروبات السكرية تحتوي على نسبة عالية من الدهون الثلاثية ومستويات منخفضة من الكوليسترول، والتي تؤدي إلى ضعف وظائف القلب.

- تضعف الأسنان:

ووفقا لدراسة نشرت في المجلة الدولية لطب الأسنان تستطيع الصودا أن تضفي بياض مينا الأسنان بسبب احتوائها على السكر، ومواد تنقص الكالسيوم من الأسنان فتؤدي إلى تآكلها، بالإضافة إلى التسوس.