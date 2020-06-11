أطعمة تبدو صحية وهي ليست كذلك في هذه الحالة.. احذرها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

جميعنا ببحث عن الأطعمة والمشروبات الصحية التي تمنحنا التغذية السلمية للجسم، لكن هناك حالات يجب الانتباه إليها عند تناول تلك الأطعمة حتى لا تصيبنا بالأمراض.

نذكر لكم هذه الأنواع من الأطعمة والمشروبات التي تبدو صحية، لكن حالة الإفراط في تناولها يحوّلها إلى أضرار بالغة على الصحة، بحسب ما نقل موقعا "nutritionstripped" و"brightside".

1- عصائر الفاكهة:

عصائر الفواكه ليست بديلا صحيا لثمرات الفواكه، إنما تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية والسكريات وتفتقر الفيتامينات، لذا من الأفضل تناول ثمرات الفواكه.

وتزيد عصائر الفواكه خطر الإصابة بمرض السرطان عند تناولها بكميات كبيرة، وفق ما ذكرت دراسة علمية أعدها باحثون فرنسيون في جامعة السوربون.

ووجدت الدراسة أن ارتباط السرطان بعصائر الفواكه قوي تماما مثل الكولا، وذلك بعدما تقسيم العينة التي تشرب السكريات إلى واحدة تتناول العصائر فقط، وأخرى تتناول الكولا وحدها. ولفتت إلى أن التوصية التي تؤكد عليها العديد من وكالات الصحة العامة هي استهلاك أقل من كوب واحد من هذه المشروبات يوميا، لكن شرب كوب واحد يوميا، يرفع احتمال خطر الإصابة بمرض السرطان.

2- الحليب:

على عكس ما كنا نعتقده، على الرغم من فوائد الحليب الكبيرة واحتوائه على العديد من العناصر الغذائية الغنية مثل الكالسيوم الذي يعرف بأهميته في بناء العظام، ولكن الإفراط في تناوله يمكن أن يتسبب في ظهور حب الشباب، إذ إن الحليب يوسع الغدد الدهنية، وهو السبب الرئيسي لظهور الحبوب؛ فتضخم الغدد الدهنية، وتكاثر البكتيريا، يؤدي إلى ظهور رؤوس سوداء التي تلتهب لاحقاً.

ومن ناحية أخرى، فقد أظهرت بعض الدراسات أن الإفراط بتناول الحليب من شأنه أن يعزز الالتهاب في الجسم، ويزيد من خطر الإصابة بالسكري، والخرف، وحتى التسبب ببعض الأمراض السرطانية مثل سرطان البروستاتا.

3- المشروبات الغازية:

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يعتقد البعض أن تناول المشروبات الغازية يساعد على هضم الطعام، ولكنها في الحقيقة، تحتوي على نسبة عالية من السكريات، التي تؤدي إلى ارتفاع مستوى السكر في الدم، وتسبب الانتفاخ لاحتوائها على نسبة عالية من الغازات، بالإضافة إلى الإفراط في تناولها يؤدي إلى الإصابة بهشاشة العظام لاحتوائها على حمض الفوسفوريك.

4- سمك السالمون:

سمك السالمون، هو مصدر كبير للدهون الصحية وأوميجا 3، ولكن يحتوي السلمون المزروع على قدر كبير من المبيدات الضارة بالصحة البشرية.

وعلى الرغم من أن العديد من البلدان قد التزمت بمراقبة الأعلاف الجديدة والمبيدات الحشرية للمزارع السمكية، إلا أن الطلب المتزايد أدى إلى نمو تركيزات الأسماك المستزرعة، ما يخلق بيئة مثالية لقمل البحر، ويؤدى إلى ازدياد المزارعين لاستخدام المواد الكيميائية، في جهودهم لمكافحة القمل.

5- سمك التونة:

مصدر مهم للبروتينات والماغنيسيوم والزنك والحديد والأحماض الدهنية أو أوميجا 3، ولكن تناولها بكثرة يتسبب في رفع نسبة خطر التسمم بالزئبق، وهي مادة سامة تلحق الضرر بالمخ والأعصاب، ما يؤثر على ضعف العضلات، وتشكل خطرا كبيرا أيضا على نمو الجنين إذا تناولته امراة حامل.

6- الخبز الأبيض:

يؤثر على الجسم بشكل كبير، ليس فقط لسعراته الحرارية الكثيرة، ولكنه أيضا على المعدة وضغط الدم ويسبب الإمساك؛ نظرًا لاحتوائه على الرَّدة التي تعمل على تنشيط حركة الأمعاء الدقيقة، كما أنه يحتوي على كميات كبيرة من الدقيق الأبيض الذي يتحول إلى جلوكوز في الدم، ومن ثمّ يؤدي إلى زيادة نسبة السكر، ويساعد على زيادة الوزن.

7- الفاصوليا:

تعد الفاصوليا من الأغذية الصحية الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة والألياف والكربوهيدرات وحمض الفوليك، ولكن عند تناولها بكثرة يمكن أن تسبب أمراضا للجسم، نظرا لاحتوائها على سموم "فيتوهيمابلوتينين".