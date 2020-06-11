علاقات و مجتمع
عشقها لكرة القدم جعلها تستخدم موهبتها في الرسم لتوثيق ذلك الحب، فترسم نجومها الكبار بشغف في محاولة منها الجمع بين رغبتها في الرسم وحبها لكرة القدم.
عشقت الشاب العشرينية، مها جمال، الرسم والتلوين منذ طفولتها، وعملت على تطوير موهبتها في الرسم بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة، "بعد تخرجي من الجامعة في عام 2011، بدأت في رسم الجداريات في أماكن متعددة".
أرادت "مها"، مواجهة مشاكل الأشخاص المختلفة بالفن، فكانت تهوى رسم كل ما هو محيط بالبيئة والمجتمع، "حبيت ارسم للناس اللي في الشوارع الغلبانة مواضيع معبرة ومريحة نفسيا في البيئة المحيطة بهم" وفق حديثها لـ "هن".
قررت الشابة العشرينية التخصص في رسم وتصميم صور لاعبي ونجوم كرة القدم عبر الجرافيتي منذ فترة، "قررنا نرسم لاعبي كرة القدم عشان ليهم تأثير كبير في المجتمع، كذلك هم مثل قوي للتفاؤل والطاقة الإيجابية".
محمد صلاح وكرستيانو.. نجوم كثيرون حرصت "مها"، على اختيارهم ضمن رسوماتها على جدران الملاعب، "بختار لاعبي كرة قدم لهم تاريخ وتأثير في اللعبة والمحبوبين بين الجماهير، كذلك رسم جرافيتي لميسي لاعب برشلونة وشيكابالا".
رسومات خريجة الفنون الجميلة، كانت تهدف لتجميل ملاعب محافظة أسوان، مسقط رأسها، "ملعب كرة يبقي مفيش أفضل من مشاهير اللعبة حول العالم، والممكن يكون ليهم تأثير قوي ويعطوا أمل في النجاح".
احلام عديدة تتمني "مها"، تحقيقها في حياتها المستقبلية، "نفسي أعمالي توصل للعالمية وتنال إعجاب الكثير حول العالم، والتحدث عن كل ما يخص الفن في المحافل والمناسبات الكبرى".
كانت هذه تفاصيل خبر "مها" تجمل ملاعب أسوان بجرافيتي صلاح ورونالدو: للتفاؤل والإيجابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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