"موني بوني" تقدم مجموعة صديقة للبيئة بعنوان "تخيل"

العلامة التجارية البريطانية الحائزة على العديد من الجوائز للأطفال وملابس الأطفال تقدم بوني موب مجموعة خريف شتاء 2020، "IMAGINE" ، التي استلهمتها من رحلة عائلية إلى نيويورك في الصيف ونزهة هادئة عبر حقول الفراولة في سنترال بارك. عاد مؤسس بوني الغوغاء تريسي صموئيل إلى استوديو تصميم العلامة التجارية في المملكة المتحدة مستوحى من كلمات الأغنية ، "تخيل" ، والتي تبدو أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. من لا يريد أن يعيش حياة في سلام؟

تزين الفراولة والنوتات الموسيقية والقيثارات والباندا التي تحمل العلامة التجارية والتفاح وأقواس قزح مزيج من الكشمير / القطن الناعم والمريح من بوني موب للملابس المحبوكة وأساسيات القطن العضوي لخريف شتاء 2020

اتخذت العلامة التجارية خطوات إضافية لتصبح صديقة للبيئة قدر الإمكان من خلال التطورات التقنية الجديدة وحتى المزيد من الأقمشة العضوية. منذ إطلاق The bonnie mob (المعروف سابقًا باسم Bonnie Baby) في عام 2005 ، كان شعار العلامة التجارية هو "اشتر مرة واحدة وشراء جيدًا وتمريرها". في عالم تسوده الأزياء السريعة ، أصبح التزام العلامة التجارية بالاستدامة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

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