NARCISO تستضيف عطراً إضافيّاً

تستضيف مجموعة NARCISO عطراً إضافيّاً في عام 2020: NARCISO eau de toilette rouge. يتوافر هذا العطر الجديد ضمن أحجام 30 و50 و90 مل، وهو خفيف ومتألّق. يُعدّ NARCISO eau de toilette rouge نظيراً لافتاً لعطر NARCISO eau de parfum rouge، العطر المغري بدرجة كبيرة الذي تمّ إطلاقه في عام 2018. ويحتفل العطران بالطبيعة الغامضة (أو السحريّة) للانجذاب وفنّ الإغراء الراقي، في حين يضيف عطر NARCISO eau de toilette rouge الجديد جودة راقية تتمتّع بخصائص دراماتيكيّة في الوقت نفسه. أمّا النتيجة، فهي ثنائي من العطور الرفيعة التي تجسّد الثنائيّة والشغف الصافي اللذَين يمثّلان الدار في جوهر عطرَي NARCISO rouge والمجموعة الكاملة من عطور Narciso Rodriguez.

ويقوم NARCISO eau de toilette rouge بإعادة ترجمة قدرة المرأة على الإغراء بتألّق بسيط. وتتحوّل الدرجة الوسطى من المسك من خلال باقة مميّزة وغنيّة برائحة أزهار زنبق الوادي والورود؛ وتأتي الدرجات الخشبيّة الدافئة لحبوب التونكا والأرز الأسود والأبيض بإضافة طابع حيوي على العطر. إنّ eau de toilette rouge عطر رائع.

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