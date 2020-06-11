بصورة من طفولتها.. دنيا سمير غانم تستقبل الأميرة ديانا

علاقات و مجتمع
استرجع الإعلامي رامي رضوان، ذكريات لقاء زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، حينما كانت طفلة، للأميرة الراحلة ديانا أثناء زيارتها لمصر.
ونشر "رامي" صور استقبال زوجته الفنانة دنيا سمير غانم، من مرحلة طفولتها، للأميرة الراحلة ديانا، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعلق رامي رضوان على الصور: "مش مهم أن دي الأميرة ديانا الجميلة.. مش مهم أنها كانت في زيارة في مصر وتفتتح إحدى المكتبات.. المهم عارفين مين الطفلة الصغونة دي؟.. (تاني صورة هتوضح)".
وتفاعل مع الإعلامي زوج الفنانة، الكثير متابعيه على الصور: "دي المدام" "الله دي دنيا" "دي دنيا القمر".
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