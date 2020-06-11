والد الإعلامية صابرين بورشيد يدعوا لها بالجنة في أول ذكرى لميلادها بعد وفاتها

علاقات و مجتمع

يتزامن اليوم 11 يونيو، ذكرى ميلاد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وحرص والدها أحمد بورشيد، على إحياء ذكرى ميلادها، من خلال عددًا من الصور من طفولتها حتى اللحظات الأخيرة لها قبل وفاتها بأسابيع.

وأرفق والد الإعلامية تعليقًا على الصور الذي شاركها عبر إنستجرام، متذكرًا تلك اللحظات، قائلًا "هذا اليوم يصادف ميلادها، اللهم ارحمها وأغفر لها واجعل يومها بالجنة أجمل".

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كما شارك صورة جمعته بصغيرته خلال طفولتها، متمنيًا من محبيها الدعاء لها، وتذكر اللحظات الأخيرة لها وعيد ميلادها الماضي قبل وفاتها بأسابيع من داخل المستشفى التي كانت تتلقى بها علاجها، قائلًا "السنة اللي راحت بيوم ميلادها احتفلنا فيها بالمستشفى بتركيا، وكتبنا لها رسائل وبكت لما شافت هالمفاجأة، حبيبة روحي وقلبي اشتقتلها مرة".

فقدت الذاكرة وعانت من 3 أورام بالمخ.. محطات في حياة الإعلامية صابرين بورشيد

وفاة الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد

وأعلن أحمد بورشيد، والد الإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، وفاتها صباح يوم 22 يوليو، عام 2019 عبر حسابه على إنستجرام، متأثرة بإصابتها بـ3 أورام في المخ، وتعرضها لانتكاسة خلال تلقيها العلاج في تركيا، دخلت على إثرها العناية المركزة.

ونشر والدها صورة لها وأرفق تعليقًا معها أعلن خلال وفاتها، قائلًا: "ماتت صابرين.. عظم الله أجركم، لله ما أعطى ولله ما أخذ".