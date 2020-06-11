تمتعي بإسلوبك الخاص هذه السنة مع تشكيلة "ستيف مادن"

تتميز المرأة العربية بحبها للأناقة في جميع إطلالاتها المعروف بطابعه الشرقي الراقي وتسعى جميع النساء إلى الحصول على إطلالات عربية عبر ارتداء الأزياء الشرقية وتزيينها بالأكسسوارات المناسبة. أضيفي إلى خزانتكِ هذا الموسم مزيداً من التألق والأناقة والتصاميم المواكبة للموضة مع تشكيلة "ستيف مادن". تتميز المجموعة المستوحاة من الطابع المشرق بتصاميمها المتنوعة بين الأحذية العالية وأحذية الودجز والأحذية المفتوحة عند الأصابع والصنادل ذات الشرائط، دون أن ننسى ذكر الأحذية المريحة المسطحة والتي تعد قطعة لا غنى عنها لدى جميع النساء. حرصت العلامة على مزج الكثير من التفاصيل واللمسات البراقة في تصاميمها وذلك لتتناسب مع روح هذا الموسم الاحتفالي. تعبر مجموعة "ستيف مادن" عن الأناقة والرقي التي تجتمع مع البساطة لتقدم لكِ قطع فريدة تتماشى مع مختلف إطلالاتك وحاجاتك خلال اليوم.

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