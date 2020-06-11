تعرف على أهمية المكملات الغذائية للشعر

الشعر هو تاج لجمال المرأة، وتبدأ رحلة المعاناة عندما يصبح تالفا ويتساقط بكثافة بسبب عدة عوامل تتنوع ما بين الإجهاد والعوامل الوراثية.. وغيرها من الأسباب التي لا ترتبط بالعمر.

تلجأ النساء إلى بعض المكملات الغذائية لتقوية جذور وتكثيف نمو الشعر. ففي بعض الحالات يوصي الخبراء بالفيتامينات عن طريق الفم إلا أنها ليست دائما هي الحل، فلو كان تساقط الشعر بسبب مشكلة هرمونية فما من فائدة للمكمّلات الغذائيّة، وفي حال ما إذا كان بسبب نقص في التغذية قد تكون المكملات الغذائية فعالة.

لذلك، سنعرض عليكِ بعض المكمّلات الغذائية التي أجمع الخبراء على أهميّتها، جربيها بعد استشارة سابقة من طبيبكِ.

فيفيسكال

يحتوي هذا المكمل الاسكندنافي على سيليكا (مستخلص ذيل الحصان)، وفيتامين (سي)، الزنك، الحديد والبروتين الموجود في السمك، تلك العناصر التي تقوم بتغذية الشعر من الداخل وتحفيز نموه. وهو واحد من أهم المكملات الغذائية التي يوصي بها الأطباء، فقد أثبت فعاليته في زيادة كثافة ونمو الشعر. يتم تناوله بمعدل حبتين يومياً خلال الأشهر الثلاثة الأولى ثم مرة واحدة في اليوم بعد ذلك.

البيوتين

تشير الأبحاث إلى أن البيوتين (أحد مشتقات فيتامين B المركب) يعتبر من أهم العناصر الغذائية الأساسية لزيادة كثافة وتقوية بصيلات الشعر والأظافر.

ويتركز دور البيوتين فى تعزيز صحة الشعر من خلال زيادة مرونته وحمايته من الجفاف والتقصف، بالإضافة إلى ذلك فالبيوتين يعمل أيضا على إنتاج الكيراتين، وهو عنصر ومكون أساسي من مكونات الشعر الصحي.



ويوصي العديد من الخبراء بمكمل البيوتين لتعزيز صحة الشعر.. يعتبر البيوتين آمناً، وحتى الجرعات العالية منه غالباً لا تسبب أي ضرر، لأنه من بين الفيتامينات التي تذوب في الماء، فإن أي كميات إضافية منه لا يحتاجها الجسم يتم إخراجها عن طريق البول بشكل طبيعي.

وقد أثبتت حبوب البيوتين فاعليتها في العديد من الأمراض التي تصيب فروة الرأس.

فيتامين د

لفيتامين الشمس العديد من الفوائد الصحية (كالمساعدة على امتصاص الكالسيوم في الجسم)، كما كشف الخبراء عن علاقته بصحة الشعر، حيث يساعد فيتامين D في تنظيم عملية تعبير الجين عن نفسه، والتي تقوم بتحفيز النمو الطبيعي لحويصلات الشعر.

على الرغم من أن الأدلة لا تزال غير واضحة إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن فيتامين (د) قد يلعب دورا في دورة نمو الشعر. ويمكن الحصول على فيتامين D من الشمس كمصدر مباشر، ولكن أطباء الأمراض الجلدية لا يوصون كثيراً بالتعرض لأشعة الشمس. ويمكنك أيضا الحصول على فيتامين D من الأطعمة المدعمة مثل الحليب وعصير البرتقال، والحبوب.

ولأن فيتامين D من الفيتامينات الذائبة في الدهون والتي يتم تخزينها في الجسم، فإنها يمكن أن تصل إلى مستويات سامة، وتسبب ارتفاع ضغط الدم، وتدمير الكِليتين، إذا تم تناول جرعات كبيرة من المكملات الغذائية لهذا الفيتامين.

Advertisements

خلاصة نبات البلميط ( Saw palmetto )

هذا العلاج بالأعشاب يتم استخراجه من خلاصة ثمار شجرة الصنوبر القزم الأميركية، وله فوائد متعددة للشعر، ولقد أثبتت إحدى الدراسات أن 60% من المرضى الذين تناولوا مكملات من هذا النبات قد تحسن نمو شعرهم مقارنة بـ 10 % من الأشخاص الذين تناولوا علاجا بديلا.

فيتامين أ

كثيرا ما يستخدم هذا الفيتامين المضاد للتأكسد في علاج الشعر والأظافر وتجديد خلايا الجلد. ولديه العديد من الفوائد في تحسين الرؤية والمناعة. من المهم الحصول على ما يكفي من فيتامين (أ)، إلا أن الكثير منه يكون خطيراً، فهو فيتامين قابل للذوبان في الدهون، مما يعني أن جسمك لا يستخدمه كل يوم في بناء أنسجة الجسم. وقد يؤدي تجاوز المعدل اليومي الموصى به إلى الإضرار بالكبد، مما يسبب الشعور بالإعياء والغثيان بالإضافة إلى فقدان الشعر. لذلك تجنبي تناول جرعات كبيرة.

ملاحظة: المكملات الغذائية ليست بديلاً للأغذية الطبيعية التي تقوم بالمهام ذاتها وتحافظ على صحة الجسم.

فيتامينات أخرى

بعض الفيتامينات، مثل B6، B12 وحمض الفوليك، تساعد في إنشاء خلايا الدم الحمراء، والتي بدورها تحمل الأكسجين والمواد المغذية لخلايا الجسم ويمكن أن تساعد على جعل فروة الرأس صحية مما يؤدي إلى نمو الشعر. يساعد الحديد (من اللحم البقري الصغير، الديك الرومي، الدجاج، الروبيان، صفار البيض والفاصوليا) الخلايا الحمراء على القيام بعملها. ويمكنك الحصول على B12 من المحار والسلمون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخالية من الدهون. الحبوب الكاملة.

أما المكسرات، والعدس والخضر الورقية فهي مصادر كبيرة لفيتامين B6. وحمض الفوليك، ولا تنسي تناول ما يكفي من البروتين. وهذه الأغذية كلها مهمة لنمو الخلايا ولبنية الشعر.

قد يهمك أيضا:

فيتامينات أساسية لمنع تساقط الشعر

تقشير البشرة الدهنية وأفضل المنتجات