فوائد النشا للشعر مذهلة ولا يمكن توقعها

لا شك أن الجميع يرغب بالحصول على شعر ناعم وصحي، وينمو بشكل أسرع، يوفر النشا تلك الفوائد وأكثر، اقرا المقال التالي لتعرف أكثر؟

من المتعارف عليه أن النشا يصنع من مياه الأرز المتبقية بعد طهيه أو نقعه، حيث يجعل الشعر ناعما وبراقا، وكذلك يساعد على النمو بشكل أسرع، وعلاجه.

ولا تقتصر فوائد النشا على الشعر فقط، بل أنه يشد بشرتك و يعزز الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على نمو خلايا الجلد، ويحافظ على بشرتك تبدو شابة ومتجددة.

فوائد النشا للشعر

يحتوي النشا على العديد من المواد التي تحسن من نمو الشعر مثل الفيتامينات والمعادن، والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تحقيق العديد من الفوائد ومنها:

1. تحسن من نمو الشعر

لا شيء أفضل من النشا في التقليل من تساقط الشعر وزيادة نموه، حيث أن احتوائه على الأحماض الأمينية و فيتامينات B و C و E، تساعد على تجديد الشعر.

2. يقلل من انقسام نهايات الشعر

انقسام النهايات يجعل شعرك يبدو باهتا وتالفا، ولكن مادة البروتين الم

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العناية بالشعر

النشا للشعر: لن تتخيل ما يفعله

النشا للشعر: لن تتخيل ما يفعله

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يمتلك النشا فوائد صحية مذهلة للجسم، وخاصة الشعر، حيث يعمل على تطويله، وبناء جذوره، تعرف على فوائده الأخرى في هذا المقال.

النشا للشعر: لن تتخيل ما يفعله

لا شك أن الجميع يرغب بالحصول على شعر ناعم وصحي، وينمو بشكل أسرع، يوفر النشا تلك الفوائد وأكثر، اقرا المقال التالي لتعرف أكثر؟

من المتعارف عليه أن النشا يصنع من مياه الأرز المتبقية بعد طهيه أو نقعه، حيث يجعل الشعر ناعما وبراقا، وكذلك يساعد على النمو بشكل أسرع، وعلاجه.

ولا تقتصر فوائد النشا على الشعر فقط، بل أنه يشد بشرتك و يعزز الدورة الدموية في الجسم، ويساعد على نمو خلايا الجلد، ويحافظ على بشرتك تبدو شابة ومتجددة.

فوائد النشا للشعر

يحتوي النشا على العديد من المواد التي تحسن من نمو الشعر مثل الفيتامينات والمعادن، والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة، التي تساعد على تحقيق العديد من الفوائد ومنها:

1. تحسن من نمو الشعر

لا شيء أفضل من النشا في التقليل من تساقط الشعر وزيادة نموه، حيث أن احتوائه على الأحماض الأمينية و فيتامينات B و C و E، تساعد على تجديد الشعر.

2. يقلل من انقسام نهايات الشعر

انقسام النهايات يجعل شعرك يبدو باهتا وتالفا، ولكن مادة البروتين الموجودة في النشا تقلل من ذلك.

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3. زيادة حجم الشعر

إن شطف شعرك بماء الأرز بعد غسله بالشامبو، هو أفضل شيء يمكنك القيام به، حيث يحسن من نسيج الشعر وحجمه، كما أنه يحافظ على شعرك قويًا وصحيًا.

4. يحمي الشعر من الأضرار

النشا يقلل من الاحتكاك السطحي لشعرك ويحسن من مرونته، لأنه يحتوي على أنواع من الكربوهيدرات تسمى اينوزيتول، التي تصلح الشعر التالف وتحميه.

كما أن الإينوسيتول يبقى على شعرك لمدة طويلة حتى بعد شطفه، وبذلك يحمي شعرك من الضرر.

5. يقوي جذور الشعر

مياه الأرز غنية بالأحماض الأمينية، التي تعزز جذور شعرك وتجعله سلسا وناعما.

6. علاج القشرة

قد تهاجم القشرة رأسك، وتترك اثارًا سيئة على ملابسك، كما أنها تسبب الحكة والتهيج، ولكن لا داعي للقلق، يمنح النشا فترة راحة من قشرة الرأس، ويساعد الاستخدام المنتظم له في مكافحة المشكلة.

7. يزيل القمل

إن تلك المخلوقات الصغيرة التي تنمو في رأسك وتمتص دمك، تسبب لشعرك أضرار جسيمة، لكن النشا يقتل من تكاثر القمل ويقتل الصيبان أيضًا على الفور.



كيف تحضر النشا للشعر؟

هناك عدة طرق مختلفة لوضع النشا على الشعر ومنها:

خذي ½ كوب من الأرز غير المطبوخ

اشطفي شعرك جيدا

ضعي الأرز في وعاء مع 2-3 كوب من الماء

انقعي الأرز لمدة 30 دقيقة

ضعي ماء الأرز في وعاء نظيف

ضعي ماء الأرز على شعرك مع التدليك واتركه لمدة 20 دقيقة

اشطفي شعرك بالشامبو جيدا.

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