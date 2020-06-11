أشكال مختلفة لفساتين السهرة للمرأة الحامل

تفضل المرأة ارتداء فستان عند حضور إحدى الحفلات، لذلك تختار ما يناسبها من ألوان سواء أحمر أو وردى وأصفر وغيرها من الألوان التى تناسب البشرة، كما يجب أن تناسب مقاس الجسم حتى تضيف أناقة وجاذبية، لكن قد تجد المرأة الحامل صعوبة فى اختيار الفستان المناسب من حيث الشكل واللون، وذلك بعد تغير شكل الجسم وبروز البطن مع فترة الحمل، لهذا نتعرف فى التقرير على بعض أشكال فساتين السهرة المناسبة للمرأة الحامل،

فستان وردي

يعتبر اللون الوردى من الألوان المبهجة، و التى تضيف لمسة ناعمة وأناقة للمرأة الحامل، لذلك يفضل اختيار فستان ذى لون وردى ومتناسق مع مقاس المرأة الحامل خاصة فى الشهور الأولى.



فستان أزرق

يعتبر فستان ذو اللون الأزرق بأكمام طويلة، وبطانة من أسفل الفستان، ومتناسق مع مقاس المرأة الحامل، وبحزام فى الخصر، مما يضيف أناقة وجاذبية للمرأة.

فستان أحمر

يعتبر فستان ذو لون أحمر من الاختيارات المميزة، ذو علامة "V"فى منطقة الصدر، وبأكمام طويلة وذى مقاس واسع من الأسفل، ويناسب المرأة الحامل ويعطيها الشعور بالحرية أثناء الحركة.

فستان أسود مخملي

يعتبر اللون الأسود المخملى من الألوان المميزة والأنيقة، و يساعد على إخفاء الوزن الزائد والبطن، والذى يمكن ارتدائه فى فصل الشتاء، حيث يساعد على الشعور بالدفء أثناء برودة الطقس، وكما يعطى حرية فى اختيار قطع الاكسسوارات المختلفة سواء طويلة أو قصيرة، والتى تضيف أناقة للمرأة.

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فستان أحمر داكن



يعتبر فستان ذو لون أحمر داكن من الاختيارات المميزة للمرأة الحامل، حيث مصمم أيضاً بأكمام طويلة تساعد على الشعور بالدفء فى فصل الشتاء وعلامة "V" بمنطقة الصدر.

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