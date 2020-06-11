تعرفى على أكثر صيحات للفساتين الصيفية تناسب جميع الأذواق

عندما نبدأ في البحث عن الفساتين الصيفية المناسبة لنا نجد أنفسنا أمام العديد والعديد من التصميمات التي لا حصر لها، مما يجعلنا في حيرة، ولإننا نعلم جيداً أن لكل سيدة ذوقها الخاص، قررنا أن نبحث عن صيحات الفساتين التي تناسب جميع الأذواق بداية من الفساتين بنقش الورود وحتى التصميمات التي تشبة القفطان.

استمري في التمرير لتتعرفي أكثر على صيحات الفساتين الصيفية واختاري منها المناسب لذوقك وشخصيتك.

فساتين بنقش الزهور Floral Dresses

لا شيء يناسب الربيع والصيف مثل نقش الأزهار الجميلة، سواء كنتِ تستمتعين ببعض الهواء النقي أو البقاء داخل المنزل، كلانا نعيش في هذا الأسلوب.

فساتين باللون الأبيض White Dresses

أكثر الفساتين التي دائماً ما تكون متنوع ومتعددة الاستخدامات، تبدو الفستان الأبيض دائماً نظيفة وجديدة.

فساتين ملونة مطبوعة Breezy, Printed Dresses

هناك نقشات الورود وهناك أيضاً طباعات مختلفة يمكنك الاعتماد عليها في فصل الصيف، ارتدي هذا الفستان في الطقس الدافئ مع صندل للحصول على نمط صيفي سهل وممتع.

فستان متوسط الطول Midi Dresses

ارتدي هذا الفستان الشائع الذي يقع بين الفستاين القصيرة والماكسي مع قبعة ذات حافة عريضة وزوج أنيق من الأحذية الصيفية لمظهر رائع.

فستان لف Wrap Dresses

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الفساتين الملفوفة حول الجسم أنيقة للغاية ونحن نحب كيف يبرز الخصر بشكل رائع.

فساتين من خامة الساتان Slip Dresses

هذا النمط من الفساتين مثالي للارتداء عندما تبدأ درجات الحرارة في الصعود، ارتديها مع حذاء رياضي أو ارتدي صنادل جميلة معها.

فساتين قفطان Kaftans

تذكرنا هذه الفساتين الأنيق ذات الطابع الشرقي بقضاء إجازة على شاطىء البحر، ارتدى فستان قفطان دون إضافة اي شيء معه بعد يوم من الجلوس أسفل الشمس أو فوق ثوب السباحة كغطاء.

فساتين قصيرة Short Summer Dresses

سواء كنتِ ترتديها مع حذاء بكعب مسطح أو عالي الكعب، فإن الفستان القصير مرح أو أنيق.

فساتين طويلة ماكسي Maxi Dresses

من السهل أن تتميزي بين الجميع مع فستان أنيق ماكسي.

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