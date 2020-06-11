7 طرق مختلفة للتخلص من روائح سلة القمامة الكريهة في الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يؤدي ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، إلى انبعاث رائحة القمامة الكريهة من سلة المهملات في جميع أرجاء المنزل، لذا يجب على ربة المنزل اتباع عدّة طرق بسيطة لتجنب حدوث هذه المشكلة، حسبما ذكر موقعا "thespruce" و"today".

1- البيكينج صودا:

يمكن التخلص من روائح سلة المهملات من خلال تنظيفها وتجفيفها، ثم رش بقاع السلة بالقليل من البيكينج صودا، وبعدها يجب وضع كيسا بلاستيكا داخلها، وسيساعد ذلك في امتصاص الروائح الكريهة.

2- بيكربونات الصوديوم:

يمكن رش بيكربونات الصوديوم داخل السلة بعد تنظيفها، ثم تركها لمدة دقيقة وبعدها مسحها، حيث إنها فعّالة في إزالة الروائح.

3- ورق الجرائد:

يمكن وضع ورق الجرائد في قاع سلة المهملات، قبل وضع الكيس البلاستيك بداخلها، ما يساعد على الحد من انبعاث الروائح الكريهة.

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4- بن القهوة:

بعد الانتهاء من تناول كوب القهوة، قومي بجمع بقايا البن، ثم ضعيها داخل السلة لمدة ربع ساعة، ثم قومي بتنظيف وتجفيف السلة.

5- الفحم:

من أكثر المواد الطبيعية التي تساعد على امتصاص الروائح بشكل عام، ضعي قطعة فحم داخل السلة، وستساعد على امتصاص أي رائحة في السلة.

6- الخل:

الخل يساعد في التخلص من أي رائحة كريهة، من خلال غمس قطعة قماش في الخل، ثم قومي بوضعها داخل سلة المهملات، أو مسحها بها.

7- قشر البرتقال والليمون:

يمكنك القيام بذلك من خلال وضع شرائح البرتقال والليمون في قاع سلة المهملات، ما يساعد على التخلص من رائحة سلة المهملات الكريهة التي تتسبب في انبعاث الروائح الكريهة داخل المطبخ.