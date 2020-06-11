انخفاص الشم والتذوق من أعراض نقص الزنك بالجسم.. إليك مصادره الطبيعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

جهاز المناعة هو السلاح الأول ضد فيروس كورونا المتفشي، لذا يحب الانتباه إلى الأطعمة والمشروبات التي ينبغي تناولها.

والزنك واحد من أهم العناصر المهمة التي يحتاجهم جسم الإنسان إذ يساعد على تقوية المناعة، لذا نقدم لكم أعراض نقصه بالجسم ومصادره الطبيعية، وفق ما نقل موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة.

أعراض النقص:

- انخفاض حاسة الشم والتذوق.

- فقدان الوزن غير المتوقع.

- تأخر التأم الجروح.

الإسهال وفقدان الشهية.

المصادر الطبيعية للزنك:

1- اللحوم:

مصدر رائع بشكل خاص، ويمكن العثور على الزنك في لحم البقر والضأن.

2-البقوليات:

تحتوي البقوليات مثل الحمص والعدس والفول على كميات كبيرة من الزنك، لذلك يفضل تناوله.

3-الفول السوداني:

يحتوى على كمية عالية من الزنك الذى يعزز المناعة ويحمى الجسم من العدوى والفيروسات.

4-منتجات الألبان:

توفر منتجات الألبان مثل الجبن والحليب مجموعة من العناصر الغذائية، بما في ذلك الزنك، كما أنها تحتوي على البروتين والكالسيوم وفيتامين د، وكلها مغذيات مهمة لصحة العظام.

5-المكسرات:

المكسرات ومشتقاتها كاللوز والكاجو والصنوبر، عني بالزنك بما يعزز المناعة.

6-البيض:

يحتوي على كميات معتدلة من الزنك، والتي يمكن أن تساعد على تلبية الاحتياج اليومي من هذا المعدن.

7-الحبوب:

تحتوي الحبوب الكاملة مثل القمح، والأرز، والشوفان على الزنك، حيث تشمل 100 جرام من الشوفان على مليجرام واحد من الزنك، والذي يعادل 9% من الكمية اليومية.

اقرأ أيضا:احنا أقوى من كورونا