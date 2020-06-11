المذاكرة في زمن كورونا.. طرق لطلاب الثانوية العامة للتغلب على الملل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

أيام قليلة تفصلنا عن امتحانات الثانوية العامة، ويتلازم قدوم الامتحانات مع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والإجراءات الوقائية ضد هذا الوباء، حالة من الملل والقلق التي تلاحق بعض الطلاب.

ولهذا نستعرض لكم مجموعة من الطرق البسيطة للتغلب على الملل أثناء المذاكرة في زمن كورونا، حسبما ذكر موقع "wikihow".

1- تنظيم أوقات الراحة:

يمكن أن يؤدي الجلوس في نفس الوضع لساعات طويلة للمذاكرة، إلى الشعور بالملل، لذلك حاول أخذ قسط من الراحة كل ساعة، ليساعدك على الشعور بالتركيز والتقليل من احتمالية الشعور بالملل.

2- تهيئة بيئة المذاكرة:

تشكل بيئة المذاكرة عاملا كبيرا للإقبال على المذاكرة والتركيز، لذا يجب أن يتمتع مكان المذاكرة بالتهوية الكافية والإضاءة اللازمة، وسيساعد الضوء في الحفاظ على التركيز.

بالإضافة إلى الابتعاد قدر الإمكان عن الضوضاء والتشتت، لأن التشتت يؤدي إلى نتائج عكسية للتعلم وسيجعلك في الواقع تشعر بالملل أكثر، لأنك تتذكر الأشياء التي يمكنك القيام بها بخلاف الدراسة.

3- تحديد الهدف:

أحد الأسباب التي تجعلك تشعر بالملل، لأنه ليس لديك هدفا واضحا للمستقبل قبل البدء بالدراسة، لذلك يجب تحديد هدفك قبل المذاكرة.

4- تنوع المواد:

لعدم الشعور بالملل أثناء الدراسة، يجب عليك تغيير الموضوعات التي تدرسها، لأنه من الأفضل ألا يكون لديك موضوع واحد فقط للدراسة في كل مرة، لذا يجب تنوع ما تدرسه كل نصف ساعة إلى ساعة أو نحو ذلك، على سبيل المثال، ادرس التاريخ لمدة 45 دقيقة، والرياضيات لمدة 45 دقيقة، واللغة الإنجليزية لمدة 45 دقيقة، وتأكد من أنك لا تقضي كل وقتك في جانب واحد من المحتوى الخاص بك، وبذلك ستكون أقل عرضة للملل.

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5- عدم القلق من الامتحان:

كل ما عليك فعله أثناء المذاكرة هو الاجتهاد، لذلك يجب عليك التخلص من الخوف الشديد من الامتحان، لأن ذلك من الأسباب القوية التي تجعلك تشعر بالملل أثناء المذاكرة.

6- تناول وجبة خفيفة:

يمكنك تناول وجبة خفيفة أثناء فترات الراحة غنية بالبروتين والألياف، سيساعدك ذلك على التخلص من الجوع الذي يودي للشعور بالملل.

7-المواد الصعبة:

يجب عليك عدم الهروب من مذاكرة المواد الدراسية الصعبة، من خلال مواجهتها بإعداد جدول دراسي بالمواد التي تحبها والمواد التي تراها صعبة.

8-كافئ نفسك:

تتمثل إحدى الطرق لمساعدتك في اجتياز جلسة دراسية صعبة في الحصول على شيء نتطلع إليه عندما ننتهي من المذاكرة، لذلك أخبر نفسك أنه لا يمكنك الحصول على المكافأة إلا إذا ركزت حقا أثناء الدراسة.

9- تجنب اصطحاب الهاتف أثناء المذاكرة:

إذا كان هاتفك المحمول أو الكمبيوتر المحمول معك عندما تدرس، فأنت أقل عرضة للاهتمام بالدراسة وستشعر بالملل بسهولة، لذلك اترك هاتفك في حقيبتك أو في مكان آخر بعيدا عن الأنظار وحاول ترك الكمبيوتر المحمول بعيدا عن غرفتك، وعند القيام بذلك ستكون أقل عرضة للتشتت والملل.

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