بعد الأسعار الجديدة.. طرق توفير الكهرباء عند تشغيل المكيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

يعاني الكثير من ارتفاع فاتورة الكهرباء مع بداية الصيف وتشغيل مكيفات الهواء خاصًة مع ارتفاع درجات الحرارة، وبعد الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك، التي أعلنها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قبل يومين.

لذا نقدم لكم مجموعة من الطرق لتشغيل المكيف تساعد على ترشيد معدل استخدام الكهرباء، حسبما ذكر موقع "The National".

- ينبغي تشغيل المكيف عند الحاجة فقط.

- يجب تشغيله عند درجة حرار 25 أو 26؛ لأن ذلك يساعد على التحكم في مستويات الرطوبة، كما أن هذه الدرجة تحافظ على كفاءة المكيف.

- ليس من الضروري تشغيل مكيف في كل غرفة في نفس الوقت، ويفضل تشغيل واحد فقط في غرفة يتجمع بها كل أفراد المنزل.

- تنظيف فلاتر المكيف من أهم الخطوات التي ترشد من استهلاك الكهرباء، وينصح بتنظيفها كل أربعة أشهر لضمان عمل المكيف بكفاءته كاملة وإخراج هواء دون شوائب.

- احرص على تبريد منزلك تدريجيًا قبل تشغيل المكيف، بترك كل النوافذ مفتوحة؛ ليتم التخلص من الحرارة الموجودة داخل المنزل، وبهذه الطريق تخفف من عمل المكيّف في تبريد المكان، وفي الوقت نفسه تخفف الحمل عن الكهرباء.

- ضبط المكيف على درجة حرارة منخفضة فور تشغيله، يزيد من استهلاك الكهرباء، فعند تشغيله ابدأ بدرجة حرارة 26 درجة واخفضها تدريجيًا.

- إصلاح الأبواب والنوافذ، بحيث تكون محكمة الغلق في الغرف الموجود بها مكيف لإحكام غلقها، إذ يسبب تسرب الهواء زيادة استهلاك المكيف، بالإضافة لتنظيف فتحات المكيف.

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- استخدام مروحة سقف بجانب المكيف، والتبديل بينهما يوفر الكثير من الطاقة.

- ضع الستائر على النوافذ لحجب الشمس عن الغرفة طوال النهار فهي تقلل من درجة الحرارة حوالي 4%، وأطفئ المكيف فور الخروج من المنزل.

وجاءت الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك كالتالي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات ستحاسب 38 قرشًا لكل كيلووات، بدلا من 30 قرشًا..

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات ستحاسب طبقا للأسعار الجديدة بسعر 48 قرشًا لكل كيلو وات بدلا من 40 قرشًا.

الشريحة الثالثة وتستهلك من صفر حتى 200 كيلو ستحاسب بسعر 65 قرشا لكل كيلووات ساعة بدلا من 50 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات ستحاسب بسعر 961 بدلا من بسعر 82 قرشاً.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ستحاسب بسعر 118 قرشا للكيلو وات بدلا من بسعر 100 قرش

الشريحة السادسة من 651 إلى أقل من ألف كيلو بتثبيت سعر 140 قرشاً.

الشريحة السابعة التي تزيد على 1000 كيلو وات على دعم، وتباع بسعر 145 قرشًا لم ترتفع.