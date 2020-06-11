اطلالات مزينة بالسلاسل الطويلة لأهم المناسبات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - خلال عروض الأزياء الجاهزة لموسم ربيع وصيف 2020 ، تفنن المصممون في إبتكار موديلات شديدة الأناقة للسلاسل الطويلة .



شاهدي موضة السلاسل الطويلة ، واختاري بينها لتعزيز أناقتك في اهم مناسباتك هذا الصيف.

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ISABEL MARANT





انتشرت هذا الموسم صيحة السلاسل الطويلة المصممة بتفاصيل ملونة ما يجعلها من الاكسسوارات المكمله لأي اطلالة كاجوال خلال النهار كما يمكن إعتمادها داخل المنزل، طالعي الموديلات الملفوفة حول العنق والمزينة بالريش الملون من توقيع إيزابيل مارانت Isabel Marant والسلاسل المرصعة بالكريستالات الملونة من توقيع براندون ماكسويل Brandon Maxwell.









سلاسل طويلة مرصعة موضة الموسم



DOLCE&GABBANA





تفنن كبار المصممون في إبتكار موديلات فاخرة من السلاسل الطويلة المرصعة، خطفت أنظارنا السلاسل المزدانة باللؤلؤ الأبيض الكبير التي تألقت بها عارضات دار دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana وتناسب اطلالات المساء والسهرة، كما أعجبتنا السلاسل المرصعة بالكريستالات من توقيع Lutz Huelle.



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سلاسل طويلة بحلقات متشابكه الأبرز هذا الصيف

TORY BURCH





هيمنت موضة السلاسل الطويلة المصممة من حلقات متشابكة على مدرجات عروض الأزياء الجاهزة، الجئي إلى السلاسل المصممة من حلقات رفيعة وصغيرة كما في الموديلات الموقعة من توري بورش Tory Burch في حال كنتِ تبحثين عن اكسسوار ناعم يزين فستان مطبع، أما السلاسل ذات الحلقات الكبيرة من كلوي Chloé فوظفيها لتزيين اطلالة أحادية اللون.







سلاسل طويلة طبقات آخر موضة 2020

GIORGIO ARMANI





سادت موضة السلاسل الطويلة المصممة على هيئة طبقات مجموعات ربيع وصيف 2020، ستايل مميز يناسب الجريئات لا سيما اذا ما كان مكون من طبقات كثيرة مثل الموديل الذي رصدناه لدى جورجيو أرماني Giorgio Armani.

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