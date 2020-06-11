تنسيق ملابس باللون الترابي مواكبة للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - تعدّ الألوان الترابية من أبرز الألوان الجذابة والتي لا تنتهي موضتها مع مرور السنين، ولذلك نعرفك كيفية تنسيق ملابس باللون الترابي بوحي من أحدث عروض أزياء 2020 لتحصلي على إطلالة ناعمة ومواكبة للموضة.



تابعي المزيد:عبايات بألوان ترابية موضة 2020



إطلالة من ألتوزارا Altuzarra



Altuzarra





قدمت ماركة ألتوزارا فستان بنقشات ترابية هادئة يتناسب مع إطلالات النهار، ونسقت معه حقيبة بنقشات جلود الحيوانات بألوان ترابية مع حزام وحذاء بني، وجمعت الإطلالة بين البساطة والعصرية.







إطلالة من Elie Tahari





أيضًا قدمت ماركة Elie Tahari إطلالة بسيطة وعصرية بالألوان الترابية، وهو طقم يتألف من قميص بنقاط البولكا بدرجة البني الفاتح المنقّط بالأبيض وسروال واسع بنفس اللون، واكتملت الإطلالة بالحزام الكاميل حول الخصر والحذاء البيج.







إطلالة من جيفنشي Givenchy

Givenchy



أعجبتنا إطلالة جيفنشي Givenchy بالألوان الترابية وفستان يجمع بين الجلد والقماش باللون البيج مع وشاح الرقبة بنفس اللون وحذاء جلد بيج.

تابعي المزيد:اختاري الألوان الترابية لإطلالة شتوية دافئة

Advertisements





إطلالة من ماكس مارا Max Mara







قدمت ماركة ماكس مارا Max Mara إطلالة ترابية جمعت بين التوب والتنورة الحريرية والجاكيت الطويل المفتوح من الأمام، مع حذاء برقبة طويلة.







إطلالة من Rokh

ROKH



كما قدمت ماركة Rokh إطلالة بألوان ترابية تجمع بين السترة القصيرة التي تكشف البطن والتنورة متوسطة الطول والمزينة بالأزرار مع حذاء نيود.







إطلالة من رولاند موريت Roland Mouret





ظهرت الألوان الترابية في إطلالة عصرية من رولاند موريت Roland Mouret، والتي جمعت بين التوب البيج البرّاق، السترة الأوف وايت بالتقليمات باللون الأحمر والسروال الرمادي الواسع مع حزام الحبل البيج والحذاء الأبيض.







إطلالة من توري بورش Tory Burch

TORY BURCH



قدمت ماركة توري بورش Tory Burch طقم أنيق وعصرية لإطلالات النهار باللون البني الفاتح يتألف من سترة قصيرة وسروال واسع، ونسقت الماركة حزام الحبل الأسود مع حقيبة وحذاء باللون الأسود.







إطلالة من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham







أحببنا الفستان العصري بالتصميم البسيط من فيكتوريا بيكهام Victoria Beckham، وهو بصيحة الكشكش ومزين بالورود على الخصر مع قصّة High Low وارتدت العارضة حذاء بني لتكمل إطلالتها.



تعرفي على كيفية تنسيق ملابس باللون الترابي لتواكبي آخر صيحات الموضة لعام 2020.

تابعي المزيد:7 تنسيقات بألوان ترابية تليق بك هذا الخريف