الأزياء بالشراريب أحدث موضة صيف 2020 من وحي منصات العروض العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - ما زالت صيحة الأزياء بالشراريب محافظة على رواجها لموسم صيف 2020، وقد رصدنا الشراريب بشكل كبير على منصات العروض العالمية لأهم الماركات مزيّنةً تصميمات بقصات وخامات متنوعة مُضْفِيةً عليها لمسة من الأنوثة المترفة والشباب الدائم.

فستان أبيض بالشراريب من زيمرمان Zimmermann



تنوّعت الأزياء بالشراريب لصيف 2020؛ لكي تلبي مختلف أذواق النساء، فجاءت بتصميمات الفساتين القصيرة والجواكيت وتنانير الميدي، كما زينت أكمام القمصان لإطلالة أكثر مرحاً. كذلك، فقد ظهرت الشراريب من خلال الإكسسوارات مثل الأحذية والحقائب التي جاءت رائعة ضمن العروض.

تقدم إليكِ «الخليج 365» اليوم أجمل الأزياء بالشراريب التي تُعتبر أحدث موضة صيف 2020، التي انتقيناها لكِ من منصات العروض العالمية؛ كي تختاري منها الأمثل لإطلالة صيفية لافتة وجذابة.

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أزياء بالشراريب موضة صيف 2020

تنانير بالشراريب أحدث موضة صيف 2020

تنورة قصيرة باللون الفضي بالشراريب من إيزابيل ماران Isabel Marant



ستبدين مفعمة بالشباب والروح المرحة إذا ما اعتمدتِ صيحة التنانير بالشراريب في صيف 2020؛ فهي ستضفي على الإطلالة لمسة من الجاذبية وستلفت إليك الانتباه.

اختاري من بربري «Burberry» البدلة باللون البيج الذي يُعتبر لون أحدث موضة مع تنورة بشراريب في أسفلها لإطلالة أنيقة وعصرية في آنٍ معاً. يمكنك اعتمادها لاجتماع ما أو لمناسبة رسمية.

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أما لإطلالة مسائية أكثر شباباً؛ فاختاري من علامة إيزابيل ماران «Isabel Marant» تنورة قصيرة بالشراريب باللون الفضي. نسقيها مع توب قصيرة باللون الأسود أو قميص أبيض معقود من الأمام لإطلالة مميزة.

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قمصان بالشراريب أحدث موضة صيف 2020

قميص بالطبعات وأكمام بشكل كاب بالشراريب من بربري Burberry



جاءت الشراريب في صيف 2020 لتضفي المرح على تصميمات القمصان هذا الموسم. وقد لفتتنا تصميمات القمصان بالشراريب على منصة عرض بربري «Burberry»؛ فاخترنا لكِ قميصاً بأكمام بالشراريب ذات تصميم كاب. نسِّقيه مع تنورة ميدي أنيقة أو بنطلون من القماش باللون الأسود، ولا تنسي اعتماد الحذاء بكعب لاستكمال اللوك.

فساتين بالشراريب أحدث موضة صيف 2020

فستان أبيض قصير بالشراريب من أوسكار دي لا رنتا Oscar De La Renta



للفساتين على منصات عروض صيف 2020 الحصة الكبرى من موضة الشراريب، وقد جاءت الفساتين بالشراريب بتصميم قصير جذاب كما رصدناه ضمن عرض أوسكار دي لا رنتا «Oscar De La Renta»، وبقصة طويلة ماكسي ضمن عرض جيل ساندر «Jil Sander» لإطلالة مسائية فاخرة.

اعتمدي الفساتين القصيرة بالشراريب؛ إذا كنتِ من قصيرات القامة لإضفاء المزيد من الطول على قامتك. أما ذوات القامات الطويلة والنحيفة، فستبدو الفساتين الماكسي بالشراريب مميزة وفائقة الروعة عليهن.

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