إطلالات العباية السوداء من الخنساء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - تميزت مدوّنة الموضة العمانية الخنساء بعدة خيارات متنوعة بالعبايات السوداء، التي تفضِّلها الكثير من النساء في الخليج والوطن العربي، حيث تتميز بإخفاء عيوب الجسم والحشمة، بالإضافة إلى الأناقة والجمال، فإليكنّ أبرز الموديلات التي ارتدتْها مؤخرًا.



إطلالات بسيطة بالعبايات السوداء

إطلالات بسيطة بالعبايات السوداء



إن كنتِ ممن يفضِّلن ارتداءَ العبايات السوداء البسيطة، فقد جمعنا لكِ عدة خيارات، منها عباية سوداء مزيَّنة بمربعات لامعة، وعباية سوداء مزيّنة بقماش لامع وآخر شفاف في الأطراف، ولخيار مميز؛ يمكنكِ ارتداء عباية مزيّنة بخطوط لامعة، أو عباية مزيّنة بقماش الدانتيل كما ارتدت الخنساء.

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خيارات لعبايات شبابية

عبايات شبابية



لعبايات سوداء مزيّنة بألوان تضفي على إطلالتك الحيوية ورُوح الشباب، اختارت الخنساء عباية مزيّنة برسومات برتقالية ناعمة، وارتدت عباية مزيّنة بدوائر بيضاء في الأكمام، واختارت عباية سوداء مزيّنة بالفوسفوري بطريقة شبابية مذهلة، وأطلّت بعباية مزيّنة بخطوط بيضاء متناثرة، وظهرت بعباية مزيّنة بخطوط مرسومة بالأبيض، كما نسقت عباية سوداء مزيّنة بخطوط فوسفورية ناعمة مع إكسسوارات ذهبية.

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