أبرز صيحات أحزمة لصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - تكثر هذا الصيف صيحات منوّعة للأحزمة بأشكال وموديلات مميزة تناسب كافة الأذواق، فنجد أن العريض منها والرفيع قد برز بقوة لتناسب الإطلالات النهارية والمسائية لكل فتاة وسيدة. فلماذا لا تضيفين هذه القطعة إلى خزانتك للحصول على مظهر رائع؟
الأحزمة العريضة لإخفاء البطن
لا غنى عن الأحزمة العريضة لإخفاء البطن، والتي برزت بقوة هذا الصيف، خاصة وأنها مستوحاة من ستايل الكورسيه لإطلالات النهار والمساء، وإذا كانت الفتاة أو السيدة نحيفة وقصيرة ، فلا بدّ من اللجوء الى الأحزمة الرفيعة مع السراويل والفساتين، كتلك السوداء التي يتدلّى منها أكسسوار ذهبي، على سبيل المثال، أو الحزام المزوّد بحقيبة صغيرة يتم تنسيقها مع أزياء من نفس اللون، لإطلالة ناعمة وعصرية.
أما الأحزمة غير التقليدية والمغزولة من الخيوط، فهي موضة رائجة لهذا الصيف، مع الحرص على تنسيقها مع أزياء بألوان متناغمة ومنسجمة للطلّة.
إلى جانب كل هذه الموديلات من الأحزمة، يجب ألا نغفل عن حزام الجلد الجملي، لأنه من أهم قطع الأكسسوارات التي تنسجم مع اللوكات العصرية، إن كان للعمل أو للمشاوير والزيارات... وتعتبر الألوان الداكنة بشكل عام مناسبة لتنحيف الجسم، خاصة إذا تمّ تنسيقها مع أزياء من نفس اللون.
الأحزمة بمختلف أشكالها من صيحات موضة صيف 2020، لها مفعول السحر في تحويل أي إطلالة للأفضل، ومنها العريضة المصنوعة من الجلد بألوان متناغمة مع الأزياء، وتلك العريضة باللون الأسود والمزّينة بأكسسوارات معدنية لفترات المساء، حيث يمكن تنسيقها مع تنورة مرتفعة الخصر.
الأحزمة القماش والسلاسل
أما الأحزمة القماش، فهي المصنوعة بقماش الفستان أو قماش آخر يتناغم معه، وتلتفّ حول الخصر مع عقدة أمامية تزيّنها، بالإضافة الى حزام القماش الحريري الملوّن مع فستان بطبعات صيفية بامتياز، من دون أن ننسى الحزام الأسود بالجلد اللامع وبعقدة أمامية بتصميم عصري وغير تقليدي.
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ومن الموديلات الرائجة لهذا الصيف، نذكر الأحزمة العصرية مع سلاسل ملفتة ومتنوّعة لإبراز الخصر بكثير من الأنوثة. ومهما ارتدت السيدة من ملابس وصيحات يومية، فلا غنى عن موضة الحزام العصري الذي ترتديه بأساليب مختلفة.
وإذا كانت تبحث عن أجمل إكسسوارات الحزام الجلدية الرفيعة مع السلاسل الجانبية التي تمنحها إطلالة راقية، فلا بدّ من أن تختار السيدة الحزام مع السلاسل البارزة على جهة واحدة من الخصر بأسلوب ناعم مع بكلة مربّعة أمامية، ولا تتخلى أبداً عن أكسسوارات الحزام الجلدية الرفيعة مع السلاسل، خاصة عندما ترتدي الفساتين الموحّدة من ناحية اللون.
وفي حال أرادت التميّز ولفت الأنظار نحو إطلالتها، ما عليها سوى اختيار الحزام مع السلاسل الأمامية المتدرّجة بخطوط عريضة من الأمام مع الدوائر المفرغة والمنسجمة مع الحذاء الجلدي.
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