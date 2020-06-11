5 وصفات لاستعادة نضارة البشرة خلال يومين

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - إذا كانت بشرتك متعبة وشاحبة، وترغبين في استعادة نضارتها والحصول على بشرة حيوية ومشرقة لا تشوبها شائبة، نرصد لك في هذا المقال، أفضل خمس وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة خلال يومين فقط، فلا تترددي في استخدامها.



الوصفة الأولى

وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة



اخلطي ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي مع ملعقة صغيرة من السكر، من ثم طبقي الخليط على بشرة وجهك، مع الحرص عن الابتعاد عن العينين. دلّكي وجهك بالخليط لبضع دقائق من ثم اشطفيه بالماء الدافئ. هذه الوصفة ستجدد بشرتك وتخلصها من الخلايا الميتة وستعيد إليها النضارة في وقت قياسي.

تابعي المزيد: فوائد الحلزون للبشرة..هل تجرئين على تجربته؟



الوصفة الثانية

وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة



امزجي زلال بيضة واحدة مع كميات متساوية من كل من العسل والحليب وماء الورد. حركي المزيج جيداً وطبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة. بعدها، نظفي وجهك بالغسول الملائم واشطفيه بالمياه الدافئة. هذه المكونات الطبيعية كافة ذات مفعول مذهل على البشرة، بحيث تجعلها في وقت قصير صافية ونضرة وخالية من أية شوائب.



الوصفة الثالثة

وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة



اهرسي نصف تفاحة واخلطيها مع ملعقة كبيرة من العسل. حركي الخليط ليصبح متجانساً وطبقيه على بشرة وجهك واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اشطفي وجهك جيداً بالماء الدافئ.

هذه الخلطة فعالة جداً في التخلص من اسوداد البشرة والقضاء على البثور وحب الشباب.

Advertisements

تابعي المزيد: علاج حب الشباب بخلطات طبيعية



الوصفة الرابعة

وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة



اهرسي نصف حبة من الموز وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً وضعيها على بشرة وجهك واتركيها لمدة ربع ساعة. من ثم، اغسلي وجهك بالمياه الباردة. لا تترددي في اعتماد هذه الخلطة لأنها ذات فعالية سحرية على البشرة، وستلاحظين الفرق من اليوم الأول لاستخدامها.



الوصفة الخامسة

وصفات طبيعية لاستعادة نضارة البشرة



قومي بوضع حبة من البنجر، أو الشمندر الأحمر، مقطعة الى شرائح في وعاء على النار، مع كمية كافية من الماء. وحين ينضج البنجر، صفيه واطحنيه الى أن يصبح ناعماً، كما بإمكانك هرسه بواسطة الشوكة. بعدها، طبقي البنجر على بشرة وجهك بعد تنظيفها بالغسول الملائم. اتركي البنجر على وجهك لمدة ربع ساعة، من ثم شطفيه بالمياه الدافئة.

تابعي المزيد: طرق العناية بالبشرة السمراء من الألف الى الياء