كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - التعرّض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارّة والمياه المالحة أو كلور حمام السباحة، لا سيما عند ارتياد الشاطئ، جميعها عوامل قد تُسبّب في جفاف الشعر وفقدان لمعانه وإشراقه. لذا، تعدّ العناية بالشعر أمرٌ هام وضروري لحمايته والحفاظ على صحته. وليس أفضل من تطبيق أقنعة طبيعية خاصة بتغذية الشعر وحمايته من العوامل المُسبّبة في إتلافه التي يُمكنك الاستفادة منها أثناء تواجدك على الشاطئ؟!



6 أقنعة طبيعية لحماية الشعر من الجفاف في الصيف

أقنعة للعناية بالشعر وحمايته من التلف

إليك، 6 أقنعة طبيعية آمنة وفعّالة تُساعد في حماية الشعر من الأشعة الضارّة ومنحه الصحة واللمعان.



1- قناع الفريز وزيت الزيتون للشعر

قناع الفريز لحماية الشعر من الجفاف والتقصف في الصيف



قناع الفريز يمنع تساقط الشعر ويُحافظ على نضارته وإشراقه؛ لاحتوائه على الفيتامين سي، كما يعالج القشرة والفطريات. كذلك، يغذي الفريز فروة الرأس بالمعادن الأساسية.

يتميّز زيت الزيتون بفوائد جمالية عدّة، لا سيما في تطويل الشعر؛ لأنه غنيّ بالفيتامين هـ، كما يرطّب الخصلات، فضلًا عن أنه يتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا. كذلك، يمنح الشعر النعومة واللمعان لفترة طويلة.



المكونات:

5 حبات من الفريز الطازج.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة التحضير والاستخدام:

تُهرس حبات الفريز جيدًا مع زيت الزيتون للحصول على مزيج متجانس. ثم، يُوزّع على الشعر ويُترك لمدة ساعة. بعدها، يُشطف الشعر بالماء جيدًا.



2- قناع الألوفيرا لمحاربة جفاف الشعر

قناع الألوفيرا لمحاربة جفاف الشعر



يُساعد جل الألوفيرا في تنظيف فروة الرأس بعمق؛ لاحتوائه على الأمينو أسيد، كما يعالج خشونة الشعر الناتجة عن الكلور أو الملح.

وزيت جوز الهند، يمنح الخصلات اللمعان والرطوبة، كما يحافظ على لونها الطبيعي.

أما العسل، يحافظ على الرطوبة داخل خصلات الشعر، ويمنع تكسّرها؛ لغناه بمضادات الأكسدة التي تمنع التلف وتحافظ على فروة رأس صحيّة. يقوّي البصيلات ويخفّف من تساقط الشعر، كما يتمتّع بخصائص معقّمة ومضادة للإلتهابات.



المكونات:

5 ملاعق كبيرة من جل الألوفيرا.

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان صغيرتان من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير والاستخدام:

امزجي جميع المكوّنات جيدًا، وضعي الخليط على شعركِ لمدّة 20 إلى 25 دقيقة، ثم اغلسيه جيدًا بالماء والشامبو.

تابعي المزيد: العناية بالشعر المصبوغ بأقوى الماسكات الطبيعية



3- قناع زيت الكانولا

قناع زيت الكانولا للعناية بالشعر في الصيف



زيت الكانولا، يعدّ من الزيوت الهامة في علاج جفاف الشعر، والحدّ من تكسّره وتقصّفه. كما أنه يشكّل حماية كاملة لشعركِ من الشمس؛ لاحتوائه على الأحماض الدهنية التي تساعد في تغذية الشعر ومنحه النضارة واللمعان.

المكونات:

Advertisements

ملعقتان كبيرتان من زيت الكانولا.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير والاستخدام:

إمزجي ملعقة كبيرة من زيت الكانولا مع ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. ووزّعي المزيج على شعرك واتركيه لمدة 15 دقيقة. ثم، اشطفي شعرك جيدًا بالماء.



4- قناع الأفوكادو

يُساعد قناع الأفوكادو في حماية الشعر من أشعة الشمس ويقيه من الجفاف



يحتوي الأفوكادو على الكثير من الفيتامينات والأحماض الدهنية الأساسية، وأنواع من المعادن التي تساعد في التخلّص من الجفاف الذي يصيب الشعر والتلف الشديد جرّاء الشمس والمياه المالحة والكلور، ويعيد له بريقه ولمعانه.

المكونات:

ثمرة ناضجة من الأفوكادو.

طريقة التحضير والاستخدام:

تقشير ثمرة الأفوكادو وإزالة البذرة الداخلية وهرسها جيدّا للحصول على مزيج ليّن. يُوزّع المزيج على الشعر، ويُترك لمدة ساعة. ثم يُغسل الشعر جيدًا بالماء.



5- قناع زيت الزيتون للشعر المصبوغ

قناع زيت الزيتون لمنع جفاف الشعر وحمايته، لا سيما الشعر المصبوغ



من المعروف أن زيت الزيتون من الزيوت الطبيعية الرائعة التي تدخل في الكثير من الاستخدامات المفيدة للصحة والبشرة والشعر، ويساعد على التخلص من التلف الذي يصيب الشعر، وهو من الطرق التي تساعد على علاج تلف الشعر بعد صبغه.



المكونات:

ربع كوب من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام:

وزّعي كمية زيت الزيتون على شعرك، مع التدليك جيدًا من الجذور حتى الأطراف. ثم، غطّي شعرك بمنشفة واتركيه لمدة لا تقل عن ساعة. ثم، اشطفي شعرك جيدًا.



6- قناع خل التفاح

قناع خل التفاح للعناية بالشعر وحمايته من التلف



لحماية شعرك من التلف خلال تواجدك على الشاطئ، بإمكانك استخدام خل التفاح، الذي يساعد في التخلّص من الجفاف والتساقط والتقصف الذي يصيب الشعر، ويساعد كذلك في القضاء على قشرة الشعر.

المكونات:

نصف كوب من خل التفاح الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر.

طريقة التحضير والاستخدام:

اخلطي المكونات جيدًا، ثمً وزّعيه على شعرك الجاف، مع تدليك الشعر وفروة الرأس جيدًا. ويُترك مدة لا تقل عن النصف ساعة. ثم، يُشطف بالماء والشامبو.

تابعي المزيد: العناية بالشعر الكيرلي بأقوى الخلطات الطبيعية