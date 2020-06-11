كيفية تبييض الأظافر الصفراء بسرعة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - غالباً ما تواجه المرأة مشكلة الأظافر الصفراء، نتيجة المواظبة على تطبيق المناكير الملون، حيث تظهر على الأظافر بقعاً صفراء لا يمكن التخلص منها بسهولة، مما ينعكس سلباً على مظهر الأظافر وتألقها. انطلاقاً من ذلك، سنعرفك الى كيفية تبييض الأظافر الصفراء، وجعلها ناصعة البياض، حتى مع الاستخدام المتكرر لألوان طلاء الأظافر الداكنة.



أسباب اصفرار الأظافر

أسباب اصفرار الأظافر



وفقاً لأطباء الأمراض الجلدية، لا يقتصر سبب اصفرار الأظافر على طلاء الأظافر الملون، حيث أن الأظافر ذات اللون الأصفر قد تشير الى الإصابة بعدوى معينة، أو الى مشكلة صحية ما مثل ضعف وظائف الكبد أو الرئة. لذلك، استشيري الطبيب في حال كانت أظافرك سميكة ومصفرّة.

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تحضير الأظافر قبل تطبيق المناكير

تحضير الأظافر قبل تطبيق المناكير



عند التأكد من أن اصفرار الأظافر غير ناتج عن مشكلة صحية، احرصي على وضع طبقة من المناكير الأساسي في كل مرة تقومين فيها باستخدام المناكير الملون، فهو يشكل حاجزاً بين الظفر وطلاء الأظافر الملون، خصوصاً الأرجواني والأزرق والأحمر والأسود... مما يمنع تشكل البقع الصفراء.

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تبييض الأظافر في المنزل

تبييض الأظافر في المنزل



إذا كانت البقع الصفراء خفيفة، بإمكانك إزالتها بكل سهولة من خلال فرك الأظافر بمعجون الأسنان المبيض، باستخدام فرشاة أسنان قديمة، ولبضع دقائق. أما إذا كانت البقع الصفراء أكثر حدة، فلا تترددي في التخلص منها باستخدام بيروكسيد الهيدروجين المخفف. إليك الخطوات:

- امزجي 3 الى 4 ملاعق كبيرة من بيروكسيد الهيدروجين ونصف كوب من الماء الدافئ، وضعي المزيج في وعاء على النار مع التقليب المستمر.

- انزعي الخليط عن النار، وحين يصبح فاتراً انقعي أظافرك به لمدة دقيقتين.

- باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ونظيفة، افركي أظافرك بلطف بخليط بيروكسيد الهيدروجين، لتنظيف سطح الأظافر وإزالة البقع الصفراء الصعبة.

- اغسلي يديك جيداً ورطبيها بكريم الترطيب المناسب.

- للحصول على نتائج سريعة، كرري هذه الوصفة مرتين الى ثلاث مرات في الأسبوع، لا سيما إن كنت تواظبين على استخدام طلاء الأظافر بالألوان الداكنة.



خلطة طبيعية لتقوية وتبييض الأظافر

خلطة طبيعية لتقوية وتبييض الأظافر



قومي بمزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون وثلاث ملاعق صغيرة من زيت الزيتون، من ثم ضعي المزيج على أظافرك واتركيه لمدة عشر دقائق. بعدها، شطفي يديك بالماء الفاتر. وخلال مدة قصيرة من تطبيق هذه الخلطة على أظافرك، ستصبح قوية ومقاومة للتكسر.

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