الغرة القصيرة لإطلالة متجددة على طريقة النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 11 يونيو 2020 04:43 مساءً - إذا كنت ترغبين في الحصول على لوك جديد بشكل كامل، فإن غرة الشعر هي الخيار المثالي، حيث بإمكانها أن تغير شكل وجهك بالكامل وتبدّل تسريحة شعرك نحو الأجمل، مما يوفر لك إطلالة عصرية لافتة. فإذا كنت من محبات الغرة، اعتمديها على طريقة النجمات، اللواتي بدلت شكلهن الى حد كبير، وأجرت تعديلاً جذرياً على طلتهن.



صوفيا فيرغارا

صوفيا فيرغارا



النجمة صوفيا فيرغارا Sofia Vergara إحدى النجمات التي اعتمدت غرة الشعر القصيرة بدلاً من الغرة الجانبية الطويلة، وقد منحتها إطلالة متجددة ومظهراً شبابياً عصرياً. حيث اختارت الغرة القصيرة التي تغطي كامل الجبين بطول يصل الى الحاجبين.

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إميلي راتاجكوسكي

إميلي راتاجكوسكي



النجمة إميلي راتاجكوسكي Emily Ratajkowski ، كانت تعتمد سابقاً الغرة الطويلة المتدرجة، إلا أنها اختارت مؤخراً الغرة القصيرة غير متساوية الطول، حيث تأتي قصيرة عند الجبين، وأكثر طولاً على جانبي الوجه، مما سلط الضوء على ملامح وجهها وأبرزها بشكل أفضل.



جيسيكا بيال

جيسيكا بيال



النجمة جيسيكا بيال Jessica Biel، اختارت أيضاً الغرة القصيرة التي تغطي الجبين، والتي أضفت على شعرها لمسة شبابية مميزة. علماً أن هذا الشكل من الغرة يمنحك إطلالة حيوية خلال الصيف، ومن خلاله تحصلين على تسريحة سهلة خلال دقائق قليلة.

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Ciara

Ciara



النجمة سيارا Ciara، التي تمتلك شعراً طويلاً وكثيفاً جداً، اختارت الغرة القصيرة نصف الدائرية التي أطرت ملامح وجهها، بعدما كانت تعتمد الغرة النصفية الطويلة جداً. وهي أضفت على إطلالتها لمسة أنيقة، لا سيما مع تسريحة ذيل الحصان العالية التي تلائم مختلف الأوقات.



إميليا كلارك

إميليا كلارك



النجمة إميليا كلارك Emilia Clarke، أجرت تعديلاً كبيراً على شعرها، فإضافة الى الغرة الجانبية القصيرة، اعتمدت أيضاً الشعر الأشقر الفاتح، مما غيّر إطلالتها بشكل كامل. وهذا اللوك ملائم جداً لأوقات الصيف، حيث يوفر لك إطلالة شبابية حيوية.



داكوتا جونسون

داكوتا جونسون



لقد شكت الغرة إضافة رائعة الى شعر النجمة داكوتا جونسون Dakota Johnson الطويل، وهي اختارت الغرة التي تغطي الجبين، والتي تحدد أيضاً جوانب وجهها، وتؤطر ملامحها. فإذا كنت ترغبين في تغيير تسريحة شعرك تماماً وأسلوبك بشكل عام، فلا تترددي في اعتماد الغرة القصيرة بأسلوب داكوتا جونسون.

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