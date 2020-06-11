وفاء عامر تعلن عن تعافي اثنين من أصدقائها مصابان بكورونا: تفاءلوا

علاقات و مجتمع

في محاولة لنشر الإيجابيات والابتعاد عن الأخبار التي تبعث في نفوس المواطنين الهلع والرعب، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أصاب الملايين حول العالم، حاولت الفنانة وفاء عامر، طمأنة متابعيها والمرضى المصابين بالوباء، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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وشاركت الفنانة منشور عبر صفحتها، في دعوة للأمل والتفاؤل، قائلةً "لي صديقه وصديق تعافوا من كرونا.. تفاءلوا".

وكانت حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني بشكل خاص، لإعلان الكثير من الفنانات والفنانين إصابتهم بفيروس كورونا، ما جعل الذعر يتسلل في قلوبهم، والذي بدأ بإعلان إصابة الفنانة رجاء الجداوي، ثم عقبها الفنان كريم قاسم والفنانة إيمان العاصي، والذي خرج كل منهم يروي تجربته مع الفيروس وينصح المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وملازمة منازلهم حفاظًا على صحتهم وصحة أسرهم.