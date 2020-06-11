صور.. إطلالة رياضية لنادية الجندي.. ومتابع: عود البطل

لايف ستايل

شاركت الفنانة نادية الجندي، متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورها وهي ترتدي الملابس الرياضية. وعلقت الفنانة على صورها: "صباح النشاط"، وتفاعل معها متابعيها وأصدقائها من الوسط الفني إذ علق حساب يحمل اسم الفنانة سوسن بدر على الصور قائلة: "صباحك خير إن شاء الله". Advertisements كما تلقت بعض التعليقات من المتابعين: "عود البطل" "معبودة الجماهير" "أجمل ملكة وما أجمل أفلامك فعلًا نجمة الجماهير". يذكر أن الفنانة نادية الجندي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "سكر زيادة"، وشاركها في البطولة سميحة أيوب، نبيلة عبيد، هالة فاخر.

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