شقيقة ديانا كرزون تثير الجدل بفيديو عن الخيانة الزوجية: ما بلوم الرجال

علاقات و مجتمع

جدل شديد أحدثته زين كرازون، شقيقة الفنانة الأردنية ديانا كرازون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مقطع فيديو مصور ظهرت خلاله وهي تتحدث عن أسباب خيانة الرجل للمرأة، معلنةً تضامنها مع الرجل والأسباب التي تدفعه لهذا الأمر، رغم كونها من مناصرات المرأة ومدافعة عنها.

وقالت خلال مقطع الفيديو: "إنه من الطبيعي أن يهتم الزوج بامرأة أخرى في حال كانت زوجته لا تعتني بتفاصيل جمالها".

وتابعت زين: "لما يرجع جوزك ويلاقيك مش مهتمة بحالك بده يطلع وعيونه تزوغ برّة، ما بلوم الرجل، أنا دائمًا مع المرأة ولكن بيصير في أساسيات، مش عاملة أظافرك مش مرتبة شعرك، بيرجع يلاقي حالك غيم".

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وأثارت بذلك موجة من الانتقادات حيث أعرب معظم المتابعين عن استغرابهم تصريحها هذا معتبرين أنها تهين المرأة بهذه الطريقة، فكان من أبرز التعليقات، "طبعا وحدة سطحية كلامها بيكون كدة إيش يعرفها ما عندها طبخ ولا غسيل مواعين، ما تعرف عن المرأة الحقيقية شيء، مو صحيح الخيانة طبيعة بعض الرجال ولا ما كان أزواج الفنانات يخونون وهن مهتمات بشكلهن على طول، خرابة بيوت".

يذكر أن زين كرزون تتمتع بشعبية كبيرة على السوشال ميديا، إذ يتابعها أكثر من 1.4 مليون متابع على إنستجرام، كما فازت كأفضل مؤثرة اجتماعية في الأردن عبر تطبيق سناب شات الذي يعد السبب الرئيسي في شهرتها.