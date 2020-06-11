زوجة الطبيب الذي فقد بصره تكشف أصعب المواقف بعد عودته للمنزل: حسه في الدنيا

علاقات و مجتمع

فرح واشتياق وحزن وخوف.. كلها مشاعر سيطرت على مروة ممدوح، في اللحظة التي خطا فيها زوجها الطبيب محمود سامي، الذي فقد بصره أثناء عمله في مستشفى العزل بكفر الشيخ، المرة الأولى لمنزلهما بعد عودته من رحلة علاجه بالقاهرة، استقبلته وهو يتحسس خطاه لتسارع في الإمساك به بشدة، عبرت بها عن اشتياقها له، تهمس في أذنيه بالثناء لله على عودته لمنزلهما، فأيا ما أصابه فهي تؤمن دومًا بـ"حسه في الدنيا".

بصوت لازال يتمسك بالأمل في الله أن يحقق معجزاته ويعيد لزوجها بصره، حاولت "مروة" الحديث لـ"هن"، عن اللحظة التي استقبلت بها زوجها بعد رحلة علاج في المركز الطبي العالمي بالقاهرة، حرمت من مرافقته وقتها، فهي جلست تعتني بصغيرهما "يحيى" وتناجي ربها بألا يخيب ظنونها.

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أمسكت "مروة" بكتف زوجها حينما عاد لمنزلهما، وهمست في أذنيه: "حمد لله على السلامة" فهي كلمات حاولت بها الزوجة الثلاثينية التعبير بها عن فرحتها بعودته: "أهم حاجة أنه رجع بالسلامة وبقى في وسطنا أنا ويحيى".

شعور الفرحة خالطه أيضًا وجع اعتصر قلبها، حينما تحسس الزوج طفلهما، ابن الـ3 أشهر، والذي جاء بعد 11 عاما من الزواج، فهي أكثر لحظة تألمت خلالها "مروة"، فزوجها لم يتمكن من رؤية صغيرهما، فكانت يديه وسيلته التي طمأنته على حال الرضيع: "هو كان قلقان على يحيى عشان وزنه مكنش بيزيد.. فضل يحسس عليه ويطمن ودي أكتر حاجة وجعتني".

وما بين الوجع والفرحة التي عاشتها "مروة" اتخذ القلق أيضًا مكانه، فهي لازالت تحاول التأقلم على وضع غير مألوف، تمنت زواله سريعًا وأن تعود حياتهما كما كانت: "خايفة من بكرة.. كنت دايمًا بقول إحنا صغيرين والحياة لسة قدامنا.. دلوقتي بقيت أحس أن الحياة بقت ورانا.. لكن أملي في ربنا أنه مش هيخيب ظني".

والحزن الذي اتخذ مكانه في قلب الزوجة الثلاثينية بعدما فقد زوجها بصره، ليس لما آل عليه، لكنها شاركته الحزن على فقده لوظيفته التي أحبها، فهو لم يعامل مهنة الطب كمصدر للعيش، فهي بالنسبة إليه رسالة يحقق في مداوة المرضى وخاصة الحالات الصعبة: "نفسي ربنا يحبر بخاطرنا.. ونرجع تاني نعيش حياتنا ويشوف يحيى يكبر قدامه".