شكرا لقرائتكم خبر عن تفاعل وحزن شعبي على وفاة ممرضة سعودية بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ودّع أهالي منطقة المدينة المنورة الممرضة نجود الخيبري، إحدى أبطال الخطوط الأمامية التي تعمل في هيئة الصحة بالمدينة المنورة، عن عمر يناهز 45 عاماً، تاركة خلفها 4 من الأبناء (3 بنات وابن)، إثر إصابتها بفايروس «كورونا». وحظيت نجود بتفاعل شعبي واسع النطاق حيث نعتها عشرات آلاف التغريدات ومنصات التواصل الاجتماعي.

ودشن مغردون على موقع “تويتر” هاشتاق #الممرضه_نجود_الخيبري، للتعبير عن تعازيهم في وفاة الممرضة، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة، وقال أحد المغردين: "أبطال الصحة الذين توفوا بسبب فيروس كورونا.. رحمة الله على أرواحكم الطاهر، لاتنسوهم من دعائكم". وقال مغرد آخر: "شكرًاأبطال الصحة.. تبذلون أغلى ما تملكون لحماية أغلى ما نملك".

وأشارت صحيفة «عكاظ» السعودية أن نجود درست التمريض وعملت 15 عاماً دون كلل أو ملل، مترجمة روح العطاء في مهنتها، وأضافت "كانت تحمل في داخلها إنسانية عظيمة وشخصية رائعة تشعر بالمسؤولية عن الجميع».

ذكر المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق أن الممرضة نجود الخيبري انتقلت إلى رحمة الله بعد إصابتها بفايروس «كورونا» المستجد. وقدمت الجمعية السعودية للتمريض ومنسوبوها، العزاء إلى عائلتها، داعين الله لها أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تفاعل وحزن شعبي على وفاة ممرضة سعودية بسبب «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.