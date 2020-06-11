الامارات | فيديو وصور..محمد الشرنوبي ومديرة أعمال أنغام في القفص الذهبي : حفل صغير بالكمامات

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور..محمد الشرنوبي ومديرة أعمال أنغام في القفص الذهبي : حفل صغير بالكمامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل المطرب محمد الشرنوبي بعقد قرانه على رندا رياض، مديرة أعمال الفنانة أنغام، وسط أجواء عائلية بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، أوضح أنه اقتصر فقط على وجود الأسرتين، وأقيم فى حديقة المنزل، وسط إجراءات احترازية.

وتداول رواد موقع تويتر، فيديوهات خلال عقد القران، وسط فرحة كبيرة من ضيوف العروسين، الذى اقتصر على عدد محدود من الأهل والأصدقاء.

يشار إلى أن أول تعليق للمطرب محمد الشرنوبى، عبر حسابه بموقع إنستجرام، قال: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراني على زوجتي وحبيبتي راندا رياض، ربنا يرزقنا الطريق الصالح والناجح مع بعض يا حبيبتي إن شاء الله ويخليكي ليا دايماً".

وأضاف: "بنعتذر لكل قرايبنا وأصحابنا إننا معرفناش ناخد الخطوة دي وأنتم معانا بسبب ظروف الكورونا اللي العالم كله بيواجهها وحفاظاً عليكم أولا وعلينا اقتصر على فوتوسيشن ووجود الأسرتين فقط بالكمامات في جنينة البيت". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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