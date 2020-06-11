هيفاء وهبي وتخطف الأنظار بأناقتها بالبيجاما في نيويورك



فاجأت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها بإطلالة مميزة خلال لقاء أجري معها ضمن الحلقة الختاميّة من برنامج "منا وجر" الذي يعرض على شاشة قناة MTV اللبنانية، وتصدّرت قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على "تويتر" بوسمين وهما #منا_وجر و#HaifaInMennaWJerr.

وبعد الكثير من التساؤلات الّتي سبقت الحلقة على منصّات التواصل الإجتماعي حول ما إذا ستتواجد في الاستديو أم ستطلّ بالصوت والصورة من منزلها، فاجأت هيفاء وهبي المشاهدين بإطلالتها من المنزل حرصاً منها على الإلتزام بالحجر المنزلي

وأحدث هذا ضجة في أوساط معجبيها حيث رأى الكثير منهم أن كل الأساليب التي تعتمدها تليق بها لأنها تحسن خياراتها.

وتطرقت الفنانة خلال الحلقة إلى عدد من الأمور الشخصية والفنية. ورداً على سؤال عن أول ما ستفعله بعد انتهاء مرحلة الحجر المنزلي قالت إنها ستهاجر إلى الشارع. وأثنت على التزام جزء كبير من الشعب اللبناني بقواعد الحجر ما ساعد على انخفاض عدد الاصابات بالفيروس المستجد.

وفي المقابل أعربت عن حزنها بسبب عدم استكمال تصوير مسلسلها "أسود فاتح" الذي كان تم عرضه خلال الموسم الرمضاني الحالي. وعلقت على ذلك بالقول: "من الجيد أننا لم نتابع التصوير خلال هذه الظروف الصعبة لأن هذا كان سيؤثر على نوعية العمل".

وتخلّل الحلقة الحديث عن المبادرات الّتي أعلنت عنها هيفاء وهبي على حساباتها الخاصة بمواقع التواصل الإجتماعي مثل التشجيع على غسل اليدين أثناء غناء أغنياتها وصولاً إلى ممارسة الرياضة مع الأهل.

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وأكّدت هيفاء وهبي أنها لم تتردّد بالمشاركة أيضاً في مبادرة الكاتب شاكر خزعل بإضاءة "شمعة الأمل" إلكترونياً لأنها رسالة هامة من كل البلدان.

بدوره، شكر الكاتب شاكر خزعل النجمة هيفاء وهبي وكشف عن مفاجأة مميّزة بتوثيق مشاركتها في "Candle Of Hope" على Billboard ضخم لتأثيرها الكبير على روّاد الإنترنت فنجحت بإيصال رسالة الأمل إلى شوارع نيويورك الأميركيّة.

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