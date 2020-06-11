شريف منير يحذف صورة ابنتيه من إنستجرام بعد التنمر عليهن: ناس مرضى وقليلة الرباية

علاقات و مجتمع

عبر الفنان شريف منير، عن استيائه الشديد من التعليقات الساخرة والتنمر بابنتيه، بعدما نشر صورتهن على حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، واصفا أصحاب هذه الآراء بـ " ناس مرضى وقليلي الرباية"، مشيرا إلى أنه حذفها.

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وقال شريف منير، اليوم الخميس: "الإفراط في حسن النية قد يكلفك الكثير.. بعد ما نزّلت صورة بناتي، فريدة 16 سنة وكاميليا 12 سنة وشوفت تعليقات من ناس مرضى، وقليلي الرباية، وجرحوا بناتي وجرحوني، فمسحت الصورة ولقيت البوست ده معناه ينطبق عليا، حسبنا الله ونعم الوكيل".

كان الفنان شارك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لابنتيه فريدة وكاميليا وأرفقت تعليقًا قال خلاله: "فريدة شريف منير.. إللي قاعدة.. كاميليا شريف منير.. إللي نايمة.. تصوير: كاميليا شريف منير".

من هو شريف منير؟

الفنان شريف منير، بدأ حياته الفنية في عام 1983 كعازف على آلة الدرامز، ثم نصحه الشاعر الراحل صلاح جاهين بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية في قسم التمثيل، وتخرج منه عام 1986 ولكنه بدأ التمثيل عام 1984 حيث قدم رحلة المليون.

قدم العديد من الأعمال الناجحة التي وضعته في مصاف النجوم ولقد راعى في اختياره الجودة وإضافة الجديد ومنها "الزواج على طريقتى" و"اللص الذي أحبه" و"ليالى الحلمية" و"غاضبون وغاضبات"، كما قدم العديد من الأعمال المسرحية المميزة منها "حزمنى يا" و"كده أوكيه"، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال ومؤخرا اتجه إلى الإنتاج.