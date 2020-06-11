بعد مقارنتها بين زوجات محمد رمضان.. مي العيدان تتغزل في سيرين عبدالنور وابنتها

علاقات و مجتمع

شاركت الإعلامية الكويتية مي العيدان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة للفنانة سيرين عبدالنور وابنتها تاليا، والتي تبلغ من العمر 9 أعوام، متغزلة بهن.

وأرفقت العيدان تعليقًا على الصورة قالت خلاله "صورة سيرين عبدالنور وبنتها، ما شاء الله البنت نسخة أمها.. لكن تظل سيرين الأجمل".

وكانت الفنانة سيرين عبدالنور، حرصت على الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها تاليا التاسع، ونشرت صورة جمعت بينهن، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: "صاروا 9 سنين، عقبال المية يا قلبي أنتي، يا رب احميلي اياها من كل شر وعطيها سعادة الدنيا وخليني حدها سند ومصدر قوة لقلبها الصغير".

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ولم تتوقف الإعلامية الكويتية مي العيدان، عن ملاحقة الفنان محمد رمضان، فبعدما تنمرت بوالده عبر حسابها على إنستجرام، نشرت أيضًا صورة للزوجة السابقة لمحمد رمضان وزوجته الحالية.

وجاءت الصورتان التي نشرتهما "العيدان" عبر حسابها أيضًا على "إنستجرام"، فالأولى كانت بين محمد رمضان وزوجته الأولى التي ترتدي الحجاب، والصورة الأخرى مع زوجته الحالية نسرين عبد الفتاح.

وعلقت "العيدان" على الصورة: "صور زوجات محمد رمضان.. أم حجاب الأولى أيام الفقر والشقاء بعد ما شاف الفلوس.. أي وحده عندكم أحلى".

ولاقت الإعلامية الكويتية هجومًا من متابعيها لما تنشره من صور وصفت بأنها جزء من الحياة الشخصية للفنان: "سؤال بقى أنتي مالك"، و"وإيه دخل الحجاب والفقر يعني"، و"إحنا منعرفش البيوت فيها وإيه اللي حصل؟!".