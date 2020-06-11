خبيرة تنمية بشرية تنصح السيدات حديثي الزواج والحوامل بالابتعاد عن أخبار كورونا

علاقات و مجتمع

نصحت الدكتورة حنان محمد الفارسي، استشاري النفسي وخبيرة التنمية البشرية، السيدات حديثي الزواج أو الحوامل، بضرورة الابتعاد عن مصادر الأخبار المغلوطة الخاصة بفيروس كورونا.

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وأضافت "الفارسي"، خلال لقاء ببرنامج "صباح البلد"، عبر قناة "صدى البلد"، أنه من الضروري الابتعاد عن المصادر والمعلومات المغلوطة عن فيروس كورونا، على السوشيال ميديا، لذلك على الأم أو السيدة الحامل بتثقيف نفسها باستمرار بشكل إيجابي.

وأضافت خلال حديثها، بشأن ضرورة تجنب الحديث عن فيروس كورونا، أثناء تناول الطعام، حتى ولو كان بالحديث الإيجابي، مشيرة إلى أن الوضع ما بعد كورونا سيكون أفضل والعودة لأشخاص إيجابيين وأصحاء أكثر من ذلك.

وتابعت أن الوضع بعد كورونا أيضًا، سيكون أفضل بفضل الهواء النقي بعد اختفاء عوادم السيارات، بالإضافة إلى الكثير من الإيجابيات التي ستعود على البشرية بالنفع بعد القضاء على هذا الوباء.

واختتمت حديثها، أن كبسولة السعادة هي الرضا، ومحو الأمية النفسية، حيث أن الرضا هو أهم أسرار السعادة.