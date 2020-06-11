بينها ضعف الاحتياج اليومي من فيتامين "سي".. 5 فوائد صحية لتناول الفلفل الأحمر

صحة

يعتبر الفلفل الأحمر من أنواع الخضروات الذي يحتوي على فيتامين "سي"، بالإضافة إلى فيتامين "إيه" وحمض الفوليك، لذلك يقدم فوائد متعددة لجسم الإنسان خاصة صحة العينين ومنع نزلات البرد.

ويعتبر البابريكا والفلفل الحار لهما نفس الفوائد، ويوجد بهما مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية يمكن أن تنتج إحساس حارق قوي في الفم، وعرضت "سبوتينك"، 5 أسباب تجعلك تزيد من تناول الفلفل الأحمر:

- يحتوي الفلفل الأحمر على أكثر من 200% من احتياج الجسم اليومي من فيتامين "سي"، الذي يساعد على امتصاص الحديد بشكل صحيح، وإذا كنت تعاني من نقص في الحديد، فحاول الجمع بين تناول الفلفل الأحمر ومصدر للحديد للحصول على أقصى امتصاص.

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- الفلفل الأحمر مصدر كبير لفيتامين "بي 6" وحمض الفوليك، التي يمكن أن تساعد في منع فقر الدم.

- يساعد الفلفل الأحمر على دعم الرؤية الليلية الصحية، إذ يحتوي على نسبة عالية من فيتامين "أيه"، مما يساعد على دعم البصر، وخاصة الرؤية الليلية.

- الفلفل الأحمر غني بمضادات الأكسدة، إذ تخلق التأثيرات المجمعة لفيتامين "إيه" و"سي" تأثير كبير على مضادات الأكسدة، ومع وجود اللايكوبين الذي يمنح الفلفل والطماطم اللون الأحمر، يصبح الفلفل الأحمر غذاء قوي من الدرجة الأولى.

ويعتبر الفلفل الأحمر واحد من أكثر الخضراوات الغنية بالليكوبين، الذي ثبت أنه يساعد في منع العديد من السرطانات بما في ذلك سرطان البروستاتا والرئة.

- يساعد الفلفل الأحمر في حرق المزيد من السعرات الحرارية، إذ أظهرت الأبحاث الحديثة أن الفلفل الأحمر الحلو يمكنه تنشيط توليد الحرارة وزيادة معدل التمثيل الغذائي.

ولا يحتوي الفلفل الأحمر على الكابسيسين، وهو ما يجعل الفلفل حار، لكن لديه فعل حراري معتدل يزيد من عملية التمثيل الغذائي دون زيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم مثل الفلفل الحار.